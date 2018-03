250.000 hamburguesas, 15 ingredientes gratis y 100 bebidas: esto te vas a encontrar en Five Guys Granada

Un buen producto y la satisfacción del cliente es la máxima aspiración de la cadena de restaurantes Five Guys. La preparación de sus hamburguesas y patatas es minuciosa y rigurosa, algo necesario teniendo en cuenta que no usan congeladores y todos sus productos son frescos y están recién cortados. Así es Five Guys, una cocina totalmente abierta, con 52 trabajadores granadinos que trabajan al máximo para alcanzar la calidad y la identidad de la compañía.

Al hacer tu pedido puedes escoger el tamaño de hamburguesa que prefieras, a la que podrás añadirle beicon y queso y después elegir entre los populares 15 'topping' gratuitos.

Estos son los 15 'topping' gratuitos que hacen posible más de 250.000 combinaciones:

Lechuga, Tomate, Cebolla, Ketchup, Mostaza, Mayonesa, Pepinillos, Cebolla a la plancha, Champiñones plancha, Jalapeños, Pimiento verde, Relish, Salsa steak, Salsa Barbacoa, Salsa Picante.

¡Tendrías que comer en sus restaurantes todos los días durante 684 años para probar todas las combinaciones posibles!

Las patatas

-Las patatas fritas son frescas y cortadas a mano cada día en los restaurantes. En las paredes informan de qué zona de cultivo provienen – fíjate en el cartel expuesto en cada restaurante.

-El aceite usado para cocinarlas es aceite de cacahuete.

-Puedes elegir entre las patatas fritas Five Guys Boardwalk o Cajún, ligeramente picantes.

Nueva Coca-Cola freestyle, más de 100 posibilidades a tu alcance

Llega a España, de la mano de Five Guys, Coca-Cola Freestyle, la revolucionaria máquina de Coca-Cola que te permite crear una variedad sin precedentes de bebidas personalizadas. Podrás obtener hasta 109 distintas -de las cuales 66 serán sin azúcares o sin azúcares añadidos, 35 sin gas y ocho sin cafeína- como Coca-Cola zero azúcar con un toque de fresa, o Sprite zero con un toque a cereza.

Pero, ¿cómo caben tantas bebidas en un solo aparato? Coca-Cola Freestyle utiliza la llamada tecnología de microdosificación. A través de una pantalla táctil fácil de usar, puedes combinar 15 marcas diferentes con 11 sabores, entre los que se encuentran el limón, la lima, la cereza o la vainilla. Una vez seleccionada la bebida, los pequeños cartuchos de ingredientes microdosificados que alberga la máquina se mezclarán en tiempo real para crear multitud de opciones.

Desde que desembarcara en el mercado estadounidense en 2009, donde ya hay más de 40.000 máquinas instaladas, el principal objetivo de Coca-Cola Freestyle ha sido ofrecer un abanico de bebidas sin precedentes.

En el restaurante Five Guys del Centro Comercial Nevada puedes disfrutar de dos de estas máquinas únicas en Andalucía, y además puedes rellenar tu bebida tantas veces como quieras.