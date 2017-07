24FAB es la solución para lucir un look alucinante del 'front row' en todos tus momentos especiales

Abre en Granada la tienda 24FAB, a partir de ahora podrás vestir un vestido de ensueño de un buen diseñador y estar espectacular sin pagar por él un precio astronómico R.I. Lunes, 3 julio 2017, 00:34

-¿Cómo se le ocurrió montar esta franquicia?

-Soy usuaria de 24FAB desde hace más de 4 años. La primera vez que lo utilicé fue para asistir a la boda de mi cuñada, tuve tan buena experiencia que seguí repitiendo. Soy licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y siempre me ha llamado la atención el tener mi propio negocio, así que cuando vi que una de mis tiendas favoritas se estaba expandiendo con el modelo de franquicia decidí unirme al proyecto. Es la segunda tienda que se abre como franquicia, después de la de Sevilla. 24fab es la empresa pionera en el mundo de alquiler de moda, un concepto creado por Anabel Zamora, CEO de 24FAB y por el que ha recibido numerosos premios como Premio Woman prize at ecommerce de Womenalia, premio a mujer emprendedora de la revista EL REFERENTE, o el premio Best Start Up 2016 del Finantial Magazine.

-¿Cuál es su relación con el mundo de la moda?

-Siempre me ha gustado la moda de alta costura. Desde bien pequeña esperaba ansiosa la gala de los Oscar o los Globos de Oro para ver los diseños que lucían las actrices, y es que algunos son auténticas obras de arte. También hace un año comencé a recibir clases de patronaje y confección. Me parece un mundo muy interesante.

-Es una revolución porque el precio deja de ser un problema para lucir las mejores firmas.

-Con 24FAB cualquier mujer puede llevar un vestido de ensueño de un buen diseñador y estar espectacular sin pagar por él un precio astronómico. ¿Quién no se ha gastado un dineral en un vestido que sólo se ha puesto una vez y cada vez que abrimos el armario ahí está, recordándonoslo?

-¿Cuáles son las notas diferenciadoras de esta tienda?

-La colección de vestidos de 24FAB siempre es de temporada, nunca son stocks ni ropa de segunda mano, y se compra directamente a los diseñadores. Lo que encuentras en 24FAB lo encuentras en Colette, en Harvey Nichols o en Corso Como. En 24FAB puedes alquilar el look de portada de Hola o de Vogue que encuentras hoy en tu quiosco… 100% tendencia.

Alquilar es muy sencillo. Entras en tu tienda 24FAB, eliges y alquilas directamente para garantizar que nadie podrá alquilar lo mismo para esa misma fecha y que nadie llevará a esa fiesta lo que tú has alquilado. Te quedas el vestido 4 días, así puedes planificar tu estilismo sin agobios.

Tenemos muchas opciones de alquiler y se pueden alquilar unos modelazos increíbles desde 59€. Los precios varían dependiendo siempre del precio de venta. Y los accesorios (guantes, tocados, carteras, clutches, joyería…) se alquilan desde 10€.

24FAB te entrega el vestido o accesorio en perfecto estado. En el precio de alquiler está incluida la tintorería es decir, tú sólo tienes que disfrutar del vestido, ponértelo y olvidarte de él. Nos lo devuelves usado. Con el Seguro Anti-manchas y anti-roturas de 24fab puedes estar 100% tranquila. Además, cuando te pruebes el vestido, si te queda largo, te diremos cuánto se puede meter para que el resultado sea bueno o si se puede cortar. Otra cosa en la que quiero hacer hincapié es que si la clienta reside fuera de Granada la mensajería se encargará de entregar y recoger el vestido, lo que le facilita mucho a la clienta poder alquilar.

-¿Con qué firmas trabajan?

-24FAB trabaja con más de 65 firmas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Además ahora hemos introducido una nueva campaña, JOINTHEMOVEMENT24FAB, la cual nace para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger nuestro planeta a través del reciclaje inteligente del armario, comprar lo que se va a utilizar y alquilar lo que tiene puestas limitadas. Cada temporada #jointhemovement24fab propone a una ‘influencer’ que diseñe una colección cápsula para 24FAB. Esta temporada está a cargo de Mayte de la Iglesia, ‘influencer’, modelo, bloggera y experta en moda. Además, el 30% de los beneficios generados por los alquileres derivados de esta colección se destinarán a CÁRITAS por ser la verdadera ONG pionera del reciclaje textil en el mundo gracias a su proyecto de ropero en las parroquias para las personas sin recursos.

-Además asesoran a sus clientas.

-Sí, soy diploma en protocolo y relaciones institucionales, con lo que la clienta irá perfectamente asesorada a su evento. Por supuesto también tenemos formación en asesoría de imagen.

-¿Cuál es el perfil de sus clientas?

-Miles de mujeres. Muchas anónimas, algunas conocidas pero todas enamoradas de la moda y fascinadas por poderse poner, por fin, un look alucinante del ‘front row’ para un momento especial. Mujeres de la talla 34 a la 52. Mujeres que miden 1,50 m o 1,85 m. Mujeres con un estilo clásico o con otro mucho más transgresor. Entre las clientas de 24FAB se encuentran Nieves Alvarez, Fiona Ferrer, Alejandra de Rojas o Mercedes Domecq e’ influencers’ como Lady Addict, Paula Ordovás o Miss Cavallier.

-¿Qué es ‘Fashion Box Experience’?

-‘ Fashion Box Experience’ son cofres sorpresa con planes para disfrutar de la moda, ideales para regalar.

Tenemos de dos tipos:

-Box alquiler que incluye un vestido, un accesorio y asesoramiento personalizado.

-Box test personal shopper , un estudio completo con el que la clienta descubrirá qué prendas, siluetas, y colores le sienta mejor acorde a su morfología y tono de piel.