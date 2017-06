Exámenes a más de 30 grados en las aulas de la Universidad

En la Universidad de Granada (UGR) hay, por lo general, más aires acondicionados y mejor climatización y preparación que en los colegios e institutos. Esto no ha evitado que algunos universitarios se estén examinando estos días en aulas en las que es difícil concentrarse porque no hay aire acondicionado centralizado ni individual. No hay nada para refrescar el ambiente. Más de cuarenta grados en la calle y más de treinta en la clase. En la Escuela de Caminos lo están pasando mal los alumnos. «No están climatizadas las aulas», explicaban ayer desde la dirección del centro. Este año 2017 muchos de los futuros ingenieros lo recordarán por el mes de junio de calor que están pasando. Examinarse a las 17.00 horas no es fácil con los termómetros 'ardiendo'. En este centro son los profesores los que ponen el horario de los exámenes.

En ese mismo centro hay otro problema. Las salas de estudio que se habilitan, por parte del vicerrectorado de Estudiantes, en época de exámenes no tienen aire acondicionado. El jueves, día del Corpus, estudiantes llamaron a este periódico para quejarse del calor que hacía, que era «insoportable». En la biblioteca, abierta en horario normal en días laborales, sí hay aire acondicionado, pero en esas aulas que se habilitan para el estudio por la noche no.

Aún faltan aulas

En la Escuela de Informática y Telecomunicaciones otros años habían tenido muchos problemas, pero poco a poco se ha ido climatizando el edificio. Faltan algunas aulas y 13 laboratorios. Si bien, la dirección del centro se organiza para que estos espacios no tengan que ser utilizados en estas fechas. El director de la Escuela, Joaquín Fernández Valdivia, detalló que en las salas de estudio nocturnas, que están en las aulas prefabricadas, hay aire acondicionado en todas. «Con calor y sin aire no se rinde igual que si se hace un examen en buenas condiciones, subrayó Fernández Valdivia.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el decano, Rafael Cano, explicó ayer que no ha habido «ningún problema digno de mención». Apuntó que las aulas que no están refrigeradas intentan que no se utilicen para los exámenes. Tienen presupuestado 50.000 euros para poner aire acondicionado donde no hay. Están pendientes de los trámites administrativos, que ya han cursado, y esperan contar pronto con los permisos. En la mayoría de las facultades y escuelas hay alguna aula que no está climatizada. En Ciencias de la Educación, por ejemplo, en una de las alas no hay aire acondicionado y no se suelen hacer exámenes. Los últimos días de clase sí pasaron algo más de calor. Ahora, el hall y los pasillos son un «horno». El resto de zonas sí están climatizadas.

Por lo general, en los edificios más antiguos de la UGR, algunos incluso BIC, la sensación de calor en las zonas no refrigeradas es menor. En el PTS, donde están la Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud y el edificio de servicios centrales, que son las últimas infraestructuras construidas, está funcionando bien la climatización. Algún universitario ha difundido en las redes sociales su protesta porque tiene que ir a estudiar con sudadera porque el aire acondicionado está muy fuerte. Los dos extremos, en el PTS tienen frío y en Caminos no paran de sudar.