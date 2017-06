'Nieve' en Sierra Nevada con el termómetro rozando los 40 grados

La imagen no pasó desapercibida. ¿Nieve en Sierra Nevada con los termómetros por encima de los treinta grados en la cima? Y rozando los cuarenta en la capital. Pues no. Sierra Nevada mostraba ayer un manto blanco más propio de los primeros fríos que de los primeros (e intensos) calores. La explicación es una tormenta de granizo que se produjo a primera hora de la tarde y que blanqueó Sierra Nevada desde los 2.100 metros de altitud hasta los 3.300. La imagen era perfectamente perceptible desde todo el área metropolitana y no fueron pocos los que colgaron fotos y vídeos en las redes sociales. Comentarios graciosos e irónicos en la mayor parte de los casos, aunque también hubo quien lo achacó a los efectos del cambio climático. Fuentes de Cetursa, que emitió el pedrisco a través de cámaras que tiene instaladas de forma permanente en Borreguiles, señalaron que no se trata de un fenómeno excepcional sino que ocurre con relativa frecuencia en los meses más cálidos del año.

Previsión

Paradojas del tiempo y de la singular orografía de una provincia de sol y nieve. La cuestión es que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros seguirán disparados en los próximos días, con máximas que alcanzarán los treinta y seis grados a la sombra el viernes y el sábado. Aemet adelantó ayer que Granada estará el miércoles en aviso amarillo. Las mínimas se mantendrán en los diecinueve grados en las próximas tres jornadas, rebasarán los veinte grados el sábado y bajarán hasta los dieciocho el domingo. Un descenso térmico que 'refrescará' un poco el ambiente por la noche y que permitirá dormir un poco más confortable que estos días atrás, con los aires acondicionados funcionando a pleno rendimiento ante la persistencia de la canícula. Más allá de las cuatro gotas que se puedan escapar esta tarde, la probabilidad de precipitaciones en Granada es muy baja en la próxima semana.