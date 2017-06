Educación examina hoy 200 plazas de conservatorio con el profesorado en huelga

La consejería de Educación y CC OO no alcanzaron el pasado viernes un acuerdo para desbloquear la huelga de profesores interinos de conservatorio. El sindicato, que pretendía que se paralizara la convocatoria y que no se realizara hoy domingo la primera prueba de 200 plazas de profesor de Música y Artes Escénicas, afirmó que el paro del profesorado interno de conservatorio se extiende a todo el personal funcionario de estos centros, con el objetivo de que no se puedan constituir los tribunales que llevarán a cabo las evaluaciones.

CC OO entiende que las 200 plazas para este sector se deben posponer a 2018, de modo que estén coordinadas con el resto de las comunidades autónomas, «evitándose así un perjuicio al profesorado andaluz y a la conciliación de la vida familiar del personal docente».

En la provincia de Granada, la presentación de las pruebas se realizó en el conservatorio Victoria Eugenia, mientras que el examen es este domingo en la antigua facultad de Medicina.

Para esta evaluación se han convocado 11 de las 60 especialidades de este cuerpo: Flauta Travesera (15), Guitarra (15), Guitarra Flamenca (20), Percusión (10), Piano (70), Saxofón (15), Trombón (5), Viola (15), Violín (15), Danza Contemporánea (5) y Lenguaje Musical (15).

Al respecto de la polémica convocatoria, la consejería explicó en el Parlamento que la decisión de convocar 200 plazas de este cuerpo responde a un «análisis exhaustivo y profundo» del estado actual del sistema educativo y a las exigencias de la Unión Europea, que obliga a reducir el índice de interinidades. «No ha sido fruto de la improvisación, ni de la discrecionalidad, ni de un empecinamiento de la administración educativa», se subrayó desde Educación, que además añadió que esta convocatoria ha sido respaldada por el 82% de los representes sindicales que componen la mesa sectorial de Educación, a excepción de CC OO.

El sindicato aseguró que la consejería de Educación se ha limitado a ofrecer al colectivo trabajo para el próximo año, «un empleo con el que ya cuenta este profesorado gracias al acuerdo de la mesa de la Función Pública». Según el secretario general de Enseñanza de CC OO de Andalucía, Diego Molina, «el profesorado en huelga ha sido realmente generoso al ofrecer a la consejería de Educación la posibilidad de acercar posturas y abrir espacios de negociación partiendo de unos mínimos que la administración no ha querido o no ha sabido gestionar».

En relación a esto, Molina señaló que la Junta de Andalucía «se ha limitado a ofrecer una vacante para el próximo curso 2017/2018 al profesorado interino de conservatorios de las especialidades convocadas que se encuentra ocupando un puesto este año, vacantes que ya están prácticamente garantizadas por la reducción de las horas lectivas del profesorado para el próximo curso y el siguiente, y, aun así, ni siquiera se ha llegado a garantizar dos cursos de trabajo en la oferta verbal hecha por la Junta».

Ante los acontecimientos de esta semana, Molina lamentó que las expectativas con el nombramiento de una nueva consejera «se han visto truncadas cuando han podido más presiones externas a la consejería que el propio acuerdo del Parlamento andaluz y la propia estrategia sobre empleo público manifestada hace meses por la consejera de Hacienda, por la que se instaba a que las ofertas de empleo público lo fuesen coordinadas».

«CC OO continúa al lado del colectivo, que, además, ha demostrado tesón y entereza en su lucha, y pondrá todo su empeño en dificultar que los actos de presentación de las oposiciones puedan realizarse», afirmó Diego Molina.