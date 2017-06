La ola de calor por sorpresa… de todos los años

Es entrar en junio y comenzar a cundir el pánico: “¡madre mía, casi 40 grados!”; “llevo dos noches sin dormir”; o “no corre nada de aire”, son de los comentarios más recurrentes. Pero no debería de cogernos por sorpresa, porque es la misma historia de todos los años: la enésima ola de calor que nos coge por sorpresa. Como el cuento de ‘caperucita y el lobo’, pero con el sol de protagonista.

Y no es que no haga calor, que lo hace; es que hemos tenido casi un año para prepararnos y no lo hemos hecho. Como siempre, lo dejamos todo para el final, y ahora, prisas y pánico. Por suerte, la solución (al menos con Romacho) está al alcance de cualquiera: aires acondicionados, ventiladores y climatizadores portátiles, con financiación de hasta 12 meses, sin intereses. O lo que es lo mismo: disfrutar desde ya de un aparato de aire y terminar de pagarlo dentro de un año.

Pero las buenas noticias no acaban aquí: gracias a la tecnología INVERTER, los modernos aparatos de aire acondicionado, permiten ahorrar hasta un 70% en la factura eléctrica. Y es que el constante avance de la tecnología redunda en la continua mejora de los equipos y, como no, en los precios. Así, un aire acondicionado Split INVERTER medio, de, por ejemplo, 2.200 frigorías, de una marca top como Johnson, está en Romacho en este momento a 355€. Menos de la mitad de hace unos pocos años.

La tecnología INVERTER nos permite ahorrar no sólo energía (al evitar continuos arranques y paradas del motor) y dinero en la factura de la luz, sino reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por no hablar del cada vez menor sonido que emiten; nada que ver con el molesto zumbido de los aparatos de antaño.

Gracias a este tipo de tecnología, los nuevos aparatos cambian su potencia y velocidad en función de la temperatura de la habitación, de modo que consumen sólo la energía que necesitan en cada momento.

En definitiva, si todavía no tienes aire o tu aparato es antiguo y consume demasiado, éste es el momento de reemplazarlo. Demasiadas ventajas cómo para pensárselo. Por cierto: ¿sabías que Romacho es una empresa homolagada por el Ministerio de Industria para instalaciones?