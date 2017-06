Piden ayuda para encontrar al dibujante de un libro de ilustraciones perdido en Granada

Una campaña para encontrar al autor de un libro de ilustraciones perdido en Granada acumula ya más de 20.000 interacciones en Twitter, donde numerosos artistas se han movilizado para poner en contacto a la usuaria que encontró el objeto y al artista que realizó los dibujos presentes en el mismo.

La usuaria @Angie_Blues asegura que encontró el libro de ilustraciones en el Mesón Yunque del Albaicín, en el cual trabaja, y pide la colaboración del resto de usuarios para hallar a su autor.

"Artistas alrededor del mundo. Necesito vuestra ayuda. Encontré esto en un restaurante español y, quizá sea imposible, pero quiero encontrar al autor", asegura la propia usuaria en un mensaje de Twitter que, con más de 13.000 'retuits', contiene varias imágenes del citado libro.

En otros comentarios, la usuaria que encontró el libro asegura que se lo dejaron olvidado en la terraza del bar, y que contiene varias inscripciones en lo que parece ser chino, lo que apuntaría a que es propiedad de un turista asiático o de alguien conocedor del idioma.

⚠ARTIST ALL OVER THE WORLD I NEED YOUR HELP⚠



I found this in an spanish restaurant and It may be impossible but I want to find the author pic.twitter.com/ImQOSL5T3o