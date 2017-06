«Me amenazaron con una pistola y me clavaron algo»

IDEAL habló ayer con el propietario de una casa ubicada en la calle Cardenal Parrado a quien agredieron con arma blanca, apalearon y golpearon con la culata de una pistola en la cabeza en su propio domicilio dos individuos que entraron a robar y lograron llevarse algo más de cien euros. «Me amenazaron con una pistola para que les entregara el dinero, me dieron patadas y puñetazos, y me clavaron algo en el hombro no sé si una navaja o un cuchillo». Este es el epílogo de la peor pesadilla soportada por un vecino de 56 años de esta calle, quien no quiere ni mostrar su imagen ni dar su nombre, por motivos de seguridad.

«Yo estaba viendo la televisión sobre las tres de la madrugada (del viernes). Hacía mucho calor y no podía dormir. Oí un ruido por el patio y me asomé. Me encontré con dos individuos, uno huyó y el otro iba encapuchado y con una pistola. Me dijo, apuntándome con la pistola, que le diera todo el dinero que tenía o me mataba», cuenta la víctima de este robo con violencia.

El delincuente iba encapuchado y no paraba de lanzar amenazas. «Se lió a darme patadas y puñetazos en el costado porque quería el dinero. Yo creía que me mataba, porque allí estuvo unos quince minutos», apunta la víctima. Tras conseguir el botín de algo más de cien euros, el encapuchado salió por la puerta con toda la tranquilidad del mundo como si no hubiera ocurrido nada.

«Me clavó algo a la altura del hombro, no sé si era un cuchillo o una navaja. De uno de los golpes que me dio comencé a sangrar por el oído. Salí a la calle descalzo y le pedí ayuda a una pareja que llamó por teléfono a la Policía. Lo peor fue que cuando salí a la calle chorreando sangre, este individuo ni siquiera iba corriendo. Cruzó la calle y se metió en una urbanización que hay enfrente de mi casa», dijo ayer sobre las once de la mañana mientras esperaba la llegada de Policía Científica para tomar huellas y otras pruebas del interior de su vivienda.

Un dispositivo sanitario trasladó a la víctima al Hospital del PTS donde recibió el alta sobre las nueve y media de la mañana. Policía Nacional 'peinó' la zona donde vive la víctima por si encontraba a alguno de los dos autores del robo con violencia. No hubo suerte. Los agentes encargados del caso ya trabajan duro para dar con la identidad de los dos malhechores.

Miedo

«Pasé mucho miedo, porque creí que me iban a matar. Ahora espero que los cojan y la justicia haga su trabajo», advertía ayer la víctima de este dramático suceso. Ni el mismo propietario de la casa sabe bien por dónde pudieron entrar los ladrones. «La puerta no estaba forzada y creo que han podido entrar por la casa de al lado que está en venta o en alquiler. Entre ambas viviendas sólo hay un muro bajo que las separa», señala. Lo peor de este caso es que a esta víctima no es la primera vez que le entran a robar a su vivienda. «Este mismo año, también me robaron otra vez y se llevaron algo de dinero. Aquel día no llevaban pistolas, pero también lograron robarme». La víctima cuenta toda esta historia, recién salido del hospital y junto a su vivienda. Se trata de un hombre de 56 años, humilde y sin trabajo remunerado.