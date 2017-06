Rescatan a un menor atrapado que se subió «por probar» a un ascensor del metro

Un chaval de 16 años iba este jueves a las dos de la tarde andando por Camino de Ronda cuando vio la puerta de un ascensor del metropolitano abierta y pensó que no tenía nada mejor que hacer que bajar a echar un vistazo a la estación de Alcázar Genil. No ha trascendido si el joven decidió descender a los andenes porque pensaba que ese sistema de transporte ya funcionaba y quería darse un paseo o, por contra, fue presa del aburrimiento y de un arrebato de curiosidad, al fin y al cabo era un día de Corpus, sin instituto, con un calor abrasador y las calles vacías.

La cuestión, narran los bomberos, es que el chico bajó al subsuelo, vio que no había absolutamente nadie en la estación de metro y, siempre con las bolsas de la compra en la mano, cogió el ascensor de vuelta hacia la calle.

El episodio puede resultar insulso al lector si no se manejan algunos datos: uno, el metro aún no está inaugurado y sus instalaciones deberían estar clausuradas y precintadas; dos, a los elevadores del metro se les supone sin alimentación eléctrica, ya que la obra no está ni entregada a la Junta de Andalucía; tres, ayer no había trabajadores en la zona por ser festivo local, por lo que la apertura de la puerta de uno de los ascensores del metropolitano cobra tintes casi fantasmagóricos.

La cosa se puso mucho más interesante cuando el ascensor, de vuelta a la calle, no se detuvo en la planta cero, la de la vía pública, sino que prosiguió elevándose y chocó contra el techo superior del hueco y sufrió desperfectos. A todo eso, el chaval seguía dentro, descubrió que no podía salir, la temperatura era de casi cuarenta grados en la calle y el cajetín del ascensor del metro es opaco, por lo que los transeúntes no percibían si había alguien dentro o no.

El chico, según los bomberos, empezó a gritar y a pedir auxilio a los viandantes que, claro, cómo iban a imaginar que dentro del ascensor del metro -que lleva varios años de retraso en su puesta en funcionamiento- había un chavea atrapado el día del Corpus. «Finalmente alguien lo localizó, nos llamaron, intervenimos y el chico apenas pasó media hora ahí dentro. Cuando lo sacamos, estaba tranquilo y en buen estado, ileso. Con sus bolsas de la compra. La verdad es que no nos explicamos el suceso, por qué estaban las puertas abiertas y por qué no se detuvo el elevador en su sitio», narraban desde el Parque de Bomberos Sur. Los rescatadores constataron que ese era el único elevador del metro con alimentación eléctrica en la zona. «A 50 metros hay otro y no tenía electricidad». Cuando se despidieron, el chaval les dio las gracias y les confesó que no era la primera vez que veía esa puerta abierta, aunque sí era su primera incursión en el metropolitano.