Son las diez y media de la mañana de este lunes 12, segundo día de huelga en la empresa Alhambra Bus que une con las líneas C1, C2 y C3 el Centro de Granada con Sacromonte, Albaicín y Alhambra. La cola que se ha formado por la huelga en la parada de la Plaza de Isabel la Católica es grande. Pueden llevar ahí media hora, la espera habitual durante este paro que sólo proporciona los servicios mínimos. La mayoría son turistas que esperan para subir a la Alhambra.

«Estamos un poco nerviosos porque no sabemos si llegaremos a tiempo para visitar los palacios nazaríes. Llevamos ya un buen rato esperando al autobús y, si no viene pronto, terminaremos cogiendo un taxi». Pese a la incertidumbre de los visitantes, desde la Alhambra aseguran que no ha habido ninguna repercusión en la entrada al monumento a pesar de esta movilización. No obstante, son muchos los granadinos que piensan que esta huelga podría perjudicar la imagen de la ciudad: «Granada vive del turismo, y si una persona llega con su entrada sacada, va con retraso porque el bus no viene, y al llegar a la Alhambra no le dejan pasar, no se va a llevar una buena impresión».

«Cinco euros cuatro personas a la Alhambra. Cinco euros cuatro personas a la Alhambra». La frase sale de un taxista que, como si fuera un pregonero, hace la oferta a los turistas a la espera de una carrera más en su jornada diaria. En el inicio de la ruta, un minibús no es suficiente para que la cola desaparezca, ya que muchos turistas no entran y la espera se alarga hasta el siguiente.

A pesar de que algunos hacen el agosto, la mayoría de los taxistas apenas han notado un incremento de viajeros y ni siquiera estaban avisados de la huelga: «Las colas son muy largas, pero la gente sigue esperando al bus, aunque sí que es verdad que el número de subidas desde el centro a la Alhambra ha aumentado ligeramente».

Uno de los guardias de seguridad del monumento asegura que se ha notado la disminución del servicio: «Antes subían entre tres y cinco autobuses, y ahora sólo ves uno, y taxis que suben y bajan con más frecuencia».

Tres escenas que produce el paro en Alhambra Bus: Coches repletos, Colas y la pancarta en la Gran Vía. / R. García y E. Nicolás

"30 minutos al sol"

Conseguimos subir al autobús media hora después de llegar a la parada, accediendo, no sin problemas, al mismo. Nada más entrar, ya casi no hay espacio, y muchos viajeros se quedan fuera. Es lo mismo que les ocurrirá a los restantes que se encuentren en otros puntos de la ruta, ya que, desde el inicio, no se vuelven a abrir las puertas.

Una vez en la Alhambra, y fuera del autobús, los pasajeros siguen comentando el incómodo trayecto. No obstante, no todos han sufrido estos contratiempos. Una familia donostiarra cuenta que «no hemos tenido problemas para subir al C3, ni hemos encontrado la situación fuera de lo normal. La Alhambra es un monumento muy visitado y no hemos pensado en ningún momento que el hacinamiento se debiera a una huelga».

Uno de los coches que presta servicios mínimos recoge a los turistas. / R. García y E. Nicolás

"Llego tarde"

No sólo los turistas se ven afectados por la disminución del servicio, sino que los propios granadinos también lo sufren. Muchos de ellos utilizan estas líneas para ir, sobre todo, a trabajar, y esta reducción les supone un inconveniente: «Trabajo en un bar cercano a la Alhambra, y por este retraso ya llego tarde. Me parece indignante que se formen estas colas». Sin embargo, también hay ciudadanos que entienden la postura de estos profesionales del transporte: «Los trabajadores tenemos que pelear por nuestros derechos, y estoy de acuerdo con que la plantilla de la empresa se haya puesto en huelga».

Muchos achacan el problema a que el dinero no se invierte en los aspectos más relevantes para los habitantes, como el transporte público: «Vamos a ver si nos gastamos el dinero en lo que se tiene que gastar: dar de comer a los trabajadores de Granada».

Los huelguistas piden que sus condiciones laborales se equiparen a las de los empleados de Rober. Avisan de que, si no se llega a un acuerdo para el próximo 30 de junio, la huelga pasará a ser indefinida.