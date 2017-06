El Arzobispado de Granada desautoriza el rezo del rosario en el Triunfo

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha defendido la libertad religiosa como "un bien supremo" y ha desautorizado la convocatoria para rezar esta tarde el rosario en la plaza del Triunfo de Granada, el mismo sitio donde el pasado sábado ya se celebró otro rezo del final del ayuno del ramadán musulmán. El prelado ha desautorizado la referida convocatoria por entenderla como un "desagravio" a la reunión de los fieles musulmanes que ya se congregaron en este mismo lugar público.

"Los cristianos no hacemos desagravios por la oración de fieles de otras confesiones. La libertad religiosa es un bien supremo que la Iglesia defiende y protege frente a todos los obstáculos que puedan oponerse", ha indicado en un comunicado. El arzobispo ha aclarado que la iniciativa de convocar este rosario no es de la iglesia y no está ni autorizada ni respaldada por la autoridad de esta en Granada.

El acto organizado el pasado sábado por la comunidad musulmana en los Jardines del Triunfo de Granada ha abierto el debate en esta capital andaluza sobre el uso de este espacio público, que cuenta con un monumento dedicado a la virgen.

Desde las cofradías partieron críticas al acto del sábado, según los comentarios de las redes sociales. Su presidente, Jesús Muros, declaró ayer a IDEAL: «Creemos que se podía haber hecho en otro sitio más apropiado, aunque vemos bien el acto y lo respetamos». En algunos grupos cofrades de 'whatsapp' se convocó a un rezo del Rosario hoy, a las ocho de la tarde, en el Triunfo, para desagraviar a la virgen y «mostrar que estamos en la tierra de María Santísima».

Desde el Arzobispado, a petición de IDEAL, añadieron: «No juzgamos las formas de expresarse de otras religiones. Apostamos por el diálogo interreligioso y respetamos la congregación del sábado y las diversas tradiciones religiosas».

Sin embargo, muchos ciudadanos consideraron ofensivo que se celebrase en el Triunfo y así lo volcaron en las redes sociales. El PP criticó la «torpeza» del alcalde y de su equipo de gobierno por haber amparado un rezo colectivo de musulmanes en un lugar «muy especial» para los católicos. La portavoz municipal, Rocío Díaz, sostuvo que el respeto pasa por no «herir la sensibilidad de nadie» y que, en este caso, se ha «agraviado e insultado» a miles de granadinos.

«El gobierno local ha puesto todas las facilidades para los musulmanes, pero se ha mostrado reacio, cuando no contrario, a muchas solicitudes del mundo cofrade, como la reciente prohibición de las velas encendidas en las procesiones, a la que finalmente se dio marcha atrás», apostilló.

Desde cantantes a políticos

El diputado de Ciudadanos, Luis Salvador, señaló que el alcalde confunde tolerancia y respeto religioso con provocación. Incluso el cantante José Manuel Soto criticó que se permita celebrar la fiesta del Ramadán en pleno Corpus junto al monumento de la Inmaculada y sentenció: «Una cosa es la tolerancia y otra dejarnos pisotear». Granada Laica reprochó al Ayuntamiento y a la Fundación Euroárabe que apoyaran las celebraciones y les exigió «neutralidad».

Frente a ellos, ciudadanos anónimos como Pilar, católica de las Vírgenes Consagradas, asistió al encuentro: «Allí rezamos cada uno lo nuestro, fue una tarde de convivencia, respeto total, muy bien organizada y lejos de cualquier provocación». Cultura sin Rechazo, la asociación Daralanwar, la asociación Islámica de Granada y varias mezquitas fueron algunas de las convocantes y sostienen que el 'iftar' público -una ruptura del ayuno del Ramadán- se hizo para todos «musulmanes y no musulmanes en una de las plazas más importantes y sin incidentes». Marian, traductora jurada, madrileña de nacimiento y conversa al islam, preside Daralanwar y celebra: «Hubo 1.500 asistentes y se dio un mensaje de paz . En el manifiesto leído se condenó sin rodeos todo acto de violencia en nombre del islam y se invitó a una convivencia sincera y completa independientemente de la fe. Además, se habló de los refugiados y de Granada como ciudad acogedora».

El imán de la Mezquita mayor, Ahmed Bermejo, explicó que la ubicación se eligió por ser un sitio céntrico con aforo para 1.000 o 1.500 personas: «Hasta ese día no me di cuenta de que había una estatua de la virgen. Nosotros no queríamos reivindicar nada».