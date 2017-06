Campo Verde que te quiero verde

Elpidio está pinchando ritmos sabrosones desde su portátil, conectado a una mesa de mezclas y un potente altavoz con una pegatina de Anaquerando. Por el micro, tras bajar levemente la música, anuncia que pronto empezará esta primera tertulia. Anima a la gente de los tremendos bloques que flanquean esta plaza Gutierre Tibón de Campo Verde a «que si no queréis bajar, salid a los balcones».

Buen rollo, cero presión, un suave viento fresco hace que la tertulia se pueda presentar agradable tras un mediodía de ‘calufa’ achicharrante y un barrio del distrito Norte que se caracteriza por ser el que tiene una población más envejecida y las tres únicas oficinas bancarias de todo el distrito Norte, que se dice pronto. Ytambién, una mezquita.

Jemi Sánchez: «No tenemos dinero, pero sí imaginación La parcela, siempre la parcela, medio siglo pidiendo que sea el corazón del barrio y no es más que un terreno baldío. Resulta, además, «que no es del Ayuntamiento», explica la concejala Jemi Sánchez. «Pero hay que dar respuesta a la demanda de un espacio de convivencia. Hemos pedido que nos cedan el espacio. No tenemos dinero pero sí creatividad e imaginación, a chorros. Si conseguimos que el espacio nos lo cedan, buscaremos los recursos», se compromete. Jemi Sánchez, además, destacó en esta primera tertulia que la iniciativa «tiene en cuenta la diversidad y diferencias existentes en cada barrio de la zona Norte, en la medida que contará con la participación de comercios, bares, espacios de culto y vecinos que son los que conforman la identidad de cada distrito».

¿Y qué es lo que está pasando? Sucede que el distrito Norte está inmerso en un proceso de mediación para poder realizar la necesaria transformación social que ponga sosiego y buena vecindad en sus calles y plazas. En el proceso, una pieza clave son los vecinos y, para escucharles y que sean protagonistas de la transformación social, el Ayuntamiento de Granada pone en marcha las tertulias de barrio, «un nuevo espacio de participación ciudadana en Norte para adaptarse a la realidad social del distrito con más necesidades de transformación social de la ciudad», explica la concejala Jemi Sánchez.

Las tertulias de barrio se conciben como una nueva herramienta de participación que se celebrarán en las plazas de los siete barrios que conforman el distrito Norte y con las que el gobierno local pretende «llamando puerta a puerta, contar con todos los agentes sociales, desde bares, comercios y sus líderes de culto para mejorar la convivencia entre los vecinos y personas que trabajan en estas zonas».

Las intervenciones

Elpidio bajó la música y una de las responsables del equipo mediador tomó la palabra y explicó que la tertulia solo tiene una norma:«Es un espacio en positivo, para proponer». Pidió luego que se presentaran los participantes y, uno a uno, así lo hicieron. Eran treinta pero, a lo largo de los noventa minutos que duró la tertulia, se fueron sumando vecinos hasta llegar al medio centenar. «Una muy buena participación», resumieron.

A continuación se expuso el resultado del trabajo «de muchos meses» aplicado en Campo Verde. Son datos sociodemográficos que revelan que en Campo Verde hay 2.239 personas empadronadas, de las que 1.845 son españolas y 394 extranjeros, mayoritariamente de Marruecos y Rumanía. Hay 1.446 mujeres y 1.093 hombres.

La concejala Jemi Sánchez, explica la acción del Ayuntamiento en el proceso de mediación para lograr la transformación social en el distrito Norte. / JAVIER F. BARRERA

Tomó la palabra la representante de la UGR que aportó los primeros apuntes del trabajo que se realiza, un proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia cuyo objetivo «es el diagnóstico, necesidades, problemas y deseos de los vecinos». Son los siguientes:

–Problemas de seguridad en la calle de los bancos los días de cobro.

–Falta de seguridad en el descampado y creación de un espacio de convivencia.

–Generar espacios de relación.

–La importancia de fomentar las relaciones vecinales y establecer relaciones de cercanía que se demandan, entre edades y culturas

–La gente que dicen que desconocen son de los barrios colindantes. En el barrio hay una mezquita, la única en el distrito, los musulmanes vienen, así que hay percepción de extranjeros desconocidos.

17 Propuestas vecinales 1-«Las noticias en prensa deberían especificar dónde ocurren»



2-«Sólo se visibiliza lo malo»



3-«Más espacio para participar»



4-«Hacer prensa local de barrio, como por ejemplo, un periódico»



5-«Más vigilancia policial»



6-«Compromiso de todas las asociaciones»



7-«Limpieza del espacio público»



8-«La parcela 24»



9-«Arreglar la valla de la pista»



10-«Potenciar denuncias colectivas»



11-«Se echan en falta iniciativas comunitarias»



12-«Más farolas»



13-«Fomentar el comercio local para que no nos coman las macroempresas»



14-«Organizar actividades participativas y abrir el barrio a toda la ciudad»



15-«Todo se promete pero no se ve nada. Hay hacer presión»



16-«Aumentar la participación en la asociación de vecinos del barrio»



17-«Organizar actividades culturales para todas las edades, tanto para los niños como para mayores»

Un tema puntilloso es que se ha detectado que hay miedo a denunciar situaciones irregulares o, directamente, ilegales. Los resultados de la encuesta, en efecto, dicen que «la gente no tiene miedo a sufrir un atraco o agresión sexual, pero cuando se les pregunta si lo denunciarían, dicen que no. Los datos dicen que la gente no tiene miedo pero que no lo denuncian». Asimismo, «toman medidas de protección, y así, no se pasea por ciertas calles, no abren a gente desconocida, salen a horas en las que saben que no hay peligro».

La tertulia, además de desarrollarse en positivo con aportaciones de todos los presentes, tuvo por lema ‘Campo Verde es tuyo, acerquémonos’.

Los retos

Reveló además de los problemas y las propuestas, un conjunto de retos que marcarán de inmediato el trazado del camino a seguir. Se constató así que hay una población muy mayor frente a una infancia invisible o que la diversidad cultural es una riqueza a explotar.

También se certificó que hay una necesidad de espacios para organizar actividades, que la asociación de vecinos solicita desde hace muchísimo. Que sean espacios comunes y compartidos. También lamentan que ha pasado de ser un barrio con una actividad frenética, con mucha gente, bares y comercios, a no tener ningún movimiento. «Hay tiendas que cierran por las tardes porque el barrio a las 18h se queda vacío».

Se termina con el lema del comienzo. El reto que asumen entre todos es «cómo lograr un barrio atractivo, así vendría gente y consumiría en los comercios», un objetivo para el barrio de Campo Verde, que te quiero verde.