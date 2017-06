Cómo dedicarse a la intermediación inmobiliaria sin saber dónde está el Camino de Ronda

En estos días se cumplen doce años desde que comencé mi aventura como Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Digo aventura y digo bien, pues el día a día de este negocio no deja de ser una carrera de obstáculos. Fue a mediados del 2005 cuando me dirigí a la asociación de jóvenes empresarios para que me orientaran sobre los pasos a seguir para montar una agencia inmobiliaria. Poco menos que me trataron de loco. Se me aconsejó que cambiara de negocio, puesto que en esos momentos el mercado ya estaba muy saturado. Yo no procedía del sector inmobiliario e iba un poco despistado, pero en cualquier caso decidí crear Áqaba Inmobiliaria, tal vez empujado por mis recuerdos de juventud, cuando estuve trabajando en una agencia de alquileres turísticos en Cullera, mi tierra natal.

Los comienzos fueron realmente difíciles. Imaginaos, recién llegado a Granada, sin conocer a nadie y sin saber siquiera dónde estaba el Camino de Ronda. Además, la crisis empezó cuando yo llevaba abierto apenas un año, lo que marcó mi andadura en el sector inmobiliario. Echando la mirada atrás, no sabría decir si fui un valiente o verdaderamente fui un loco.

Como anécdota, siempre me acuerdo lo que me llegué a agobiar porque a los cuatro días de tener la agencia abierta ya querían comprarme una vivienda y no me veía preparado para realizar la venta. Hoy recuerdo todo esto con una sonrisa.

Siempre digo que tuve suerte de no coincidir con la burbuja inmobiliaria, ya que aunque la crisis empezó en el 2007 y yo abrí en el 2006, me llevó un año aprender dónde estaba el Camino de Ronda y alguna que otra calle más. Cuando empezaba a ubicarme en el mercado vino la famosa crisis. A partir de ahí fui viendo con estupor cómo iban cayendo una detrás de otra las agencias inmobiliarias que estaban a mi alrededor y digo con estupor porque la mayoría de las agencias habían estado intermediando durante toda la burbuja. Evidentemente fue para mí un período de inestabilidad, donde pensaba que un día podría tocarme a mí cerrar.

¿Por qué tuve suerte de no coincidir con la burbuja? Desde qué abrí estuve en crisis, por lo que la crisis no me supuso un cambio. Sin entrar a valorar a los demás compañeros, creo que muchos no supieron adaptarse a las nuevas circunstancias. En cierto sentido, gracias a esta crisis, tuvimos que apostar por una gestión inmobiliaria diferente, dando una formación especializada a los asesores, implantando las últimas tecnologías y desarrollando nuevas metodologías de trabajo.

En definitiva, antes se despachaban viviendas y hoy en día slo vende el que sabe vender.

¿Te animas a conocernos?