El paro total en las líneas que unen el Centro con la Alhambra y el Albaicín multiplica por cinco la espera

Almudena trabaja en la Alhambra y hoy ha llegado con media hora de retraso. Menos mal que, previsora, salió de casa media hora antes para poder llegar puntual al trabajo. “Las colas esta mañana en la Plaza de Isabel la Católica para pillar el C3 a la Alhambra eran larguísimas”, explica ya desde su puesto de trabajo. “Llegaban hasta la nueva cafetería que han abierto recientemente donde estaba antes el Banco de Santander”. La gente, añade, con muchos turistas con entradas cerradas para ver los Palacios Nazaríes a una hora determinada, “estaban nerviosos, angustiados, pensando que podrían perder la entrada, con lo que cuesta conseguir”.

“Todo el mundo -explica otro compañero de Almudena-, estaba quejándose y pedían explicaciones hasta que, al llegar el minibús han visto que tenía pegados en los cristales y en el parabrisas el cartel de ‘Servicios Mínimos’”. La cuestión es que la línea C3 que une el Centro de la ciudad con la Alhambra tiene una frecuencia de cinco minutos. Es decir, que cada periodo de cinco minutos aparece por cada parada un bus que cubre la línea C3. “Y hoy, con esta huelga, cuentan estos dos usuarios, la frecuencia ha subido a 25 minutos o media hora. Es decir, que el tiempo de espera se multiplica por cinco o, incluso, hasta por seis”.

En efecto, las líneas se cubren habitualmente de la siguiente manera. En un día normal, en la C1 hay 3 coches, en la C2 hay 2 coches, y en la C3 hay 5 coches. La línea C1 comunica el Albaicín con el Centro, la C2 suma además el Sacromonte y la C3 es la que lleva mayoritariamente a los turistas hasta la Alhambra. Los servicios mínimos que obliga la ley dicta que preste servicio un coche por cada línea. La conclusión es que si las tres líneas, en un día normal, se cubren con diez coches, hoy, paro total convocado por los trabajadores de Alhambra Bus, solo estarán en servicio tres coches, con la particularidad añadida que para cubrir el preceptivo 30% que corresponde a los servicios mínimos, “hay un pequeño refuerzo de 7.43h a 10.23h en la C3 de la Alhambra”, explican los representantes de los trabajadores.

Antonio Jiménez Castro, presidente de la Asociación de Vecinos del Albaicín, reconoce que “soy uno de los afectados por este paro total”. Comenta entonces que “esta mañana he bajado para llevar a mi hija a la parada de bus de Colón y había una cola enorme. Hemos tenido que esperar un montón de tiempo y, al final, he decidido acercarla a su colegio, Santo Domingo, en el Relaejo, en mi motillo, que si no llegaba tarde”.

No obstante, matiza que “por supuesto, a los vecinos del Albaicín les va a crear contratiempos esta situación, pero desde la Asociación de Vecinos del Albaicín estamos a favor de los trabajadores de Alhambra Bus. De hecho, en la última manifestación en la Plaza del Carmen, estuvimos con ellos apoyando sus derechos Esperamos que pronto se llegue a una solución a su situación laboral, que ya quedó perfectamente reflejada en el pleno municipal celebrado en el que se pactó su progresiva absorción por parte de Rober. Pero como no hay ni un duro, parece más complicado de lo que es”.

Otro escenario más. En la entrada del realejo, en la calle Pavaneras, frente por frente a la estatua del insigne Yehudá ibn Tibón, patrón de los traductores, una fila completa de turistas tocados con los clásicos sombreros de paja hacen espera enfurruñados. Llega el minibús C3 que sube a la Alhambra y la gente entra como si de una lata de sardinas se tratase. El inspector de la Rober que hace el control comenta, bien aleccionado, que “apenas hay incidentes”. Un joven en silla de ruedas no da crédito a lo que oye. De hecho, se queda en tierra porque no hay sitio para él en este coche. Tiene que esperar. “Ponte aquí en la sombra, que estarás mejor”, le recomienda solícito el inspector.

Mientras, en el salón de comisiones de la Plaza del Carmen, la concejala responsable del transporte público en Granada, la socialista Raquel Ruz, comparece en rueda de prensa ante los periodistas. Será a las 11h. (AMPLIAREMOS)