Paro total hoy en las líneas que unen la Alhambra y el Albaicín

Los trabajadores de Alhambra Bus, que presta el servicio de las líneas C1, C2 y C3, que unen la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte con el Centro de Granada, han convocado para hoy, viernes, un paro total en protesta por su situación laboral, informaron ayer tarde los representantes sindicales de la empresa. «Empezamos los paros desde las 0 horas de la noche a las 24 horas, es decir, durante todo el día de este viernes. Es un paro total y afecta a las tres líneas», explicaron ayer.

«Somos la subcontrata de Rober y pedimos homologación del convenio, de descansos y de sueldos, es decir, de todas las condiciones laborales, para el medio centenar de trabajadores».

Informaron de que la huelga de los trabajadores de Alhambra Bus tiene continuidad todos los lunes y viernes del mes de junio, que también será total. «Y a partir de julio, la acción de protesta será ya indefinida hasta que la empresa se siente a negociar con nosotros las condiciones laborales, que no están dispuestos a negociar a día de hoy (por ayer)», explicaron. De hecho, acusaron, «Rober no quiere saber nada de adecuarnos las condiciones laborales». En este sentido, también comentaron que «estamos dispuestos a negociar la entrada progresiva, como propone el Ayuntamiento de Granada, pero con el plazo del actual mandato, con fechas». En este sentido, «entendemos que el Ayuntamiento no tiene dinero, por eso aceptamos que sea progresiva, pero con este plazo», matizaron. También criticaron que «realmente somos la misma empresa que Rober, con los mismos talleres y jefes. Lo único que aporta Alhambra bus es la mano de obra». Las tres líneas se cubren con diez coches al día. Hoy, solo circularán tres, uno por línea.