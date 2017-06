'Daniel' solicita al Supremo que le libre de pagar las costas del 'caso Romanones'

El joven denunciante del caso Romanones, 'Daniel' (nombre ficticio), ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le libre de tener que pagar las costas del proceso. Solicita que sean declaradas de oficio, pues entiende que los razonamientos de la Audiencia de Granada para imponérselas «no están justificados».

En su recurso de casación, que ya ha formalizado su abogado, Jorge Aguilera, el joven sólo pide la revocación de la sentencia en este punto, lo cual, según las fuentes jurídicas consultadas, no significa que esté de acuerdo con la absolución del sacerdote al que acusó de supuestos abusos sexuales. Las referidas fuentes explicaron que si el joven no ha entrado en el fondo del asunto ha sido por ser consciente de que los magistrados de Madrid no van a hacer una segunda valoración de las pruebas practicadas en el juicio celebrado en Granada «en virtud del principio de inmediación». Este principio exige la relación directa del juez con las partes y los elementos de prueba que debe valorar para formar su opinión.

El recurso recuerda que la acusación particular «ha caminado de la mano del fiscal» hasta el último día

La petición de 'Daniel' se ciñe a no tener que afrontar el coste del el proceso contra el padre Román M.V.C. que culminó el pasado 11 de abril con una sentencia absolutoria por la ausencia «total y absoluta» de pruebas. A 'Daniel' se le castigó con las costas por la «inconsistencia» de su relato, «sin apoyos periféricos»; por la falta de convicción en el testimonio, «con relato de hechos absolutamente inverosímiles»; por su conducta «desleal»; y por haber dado lugar a un proceso «excepcional», que incluyó diligencias nada comunes en asuntos de similar naturaleza y que provocó una dedicación «desproporcionada». Estas consideraciones que hizo la Audiencia para fundamentar la imposición de las costas, «nada tienen que ver con la mala fe o temeridad» de 'Daniel' o su representación en el caso, según subraya el recurso, al que ha tenido acceso IDEAL.

Secreto de sumario

El documento pone de relieve que el caso estuvo bajo secreto de sumario durante varias semanas, en las que el juez y el fiscal «otorgaron credibilidad» a las manifestaciones del joven y practicaron diligencias en las que no tuvo participación alguna la acusación particular. Además, recuerda que el propio tribunal explicó en su sentencia la necesidad de que el asunto llegara a juicio y resalta que el joven no fue quien propuso que se analizase la veracidad de su testimonio por el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional. «La actuación de la acusación particular no ha originado en el proceso ningún gravamen innecesario, ninguna carga, ningún exceso de diligencias de investigación o prueba de cargo que le haga merecedor del pago de las costas procesales de la defensa» concluye, para recordar que si «desgraciadamente» el caso se magnificó fue por la llamada del Papa. De este modo, el abogado de 'Daniel' recalca que la acusación particular «ha caminado de la mano del ministerio fiscal hasta el último trámite procesal, hasta la última de las sesiones del juicio oral», en la que el fiscal Francisco Hernández retiró los cargos. Inicialmente había pedido 9 años de cárcel. 'Daniel' solicitaba 26 y Prodeni reclamaba 15.

Por su parte, el abogado del religioso, Javier Muriel Navarrete, resaltó que el recurso se limita sólo a las costas, «lo que implica -opinó- tres cosas: se demuestra que todo era una cuestión económica, que aceptan la completa absolución e inocencia de don Román, y que 'Daniel' pretende evitar su responsabilidad culpando a jueces y fiscales».