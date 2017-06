El día en que 6.000 accionistas granadinos del Banco Popular se quedaron sin nada

Los grandes datos de los grandes bancos son de sobra conocidos. En el caso del último gran fiasco de la banca española, el Popular, quedaron perfectamente reflejados en el último informe financiero, correspondiente a 2016. Hallar números desagregados por provincias resulta algo más complicada. Hay que recurrir forzosamente a las estimaciones. Si extrapolamos la ratio clientes/población al ámbito provincial, obtenemos una cifra superior a 90.000 entre familias, pymes y autónomos. Si hacemos la misma regla de tres respecto a la base accionarial, la cantidad supera los 6.000.

Y es que estamos hablando de una entidad con una fuerte implantación en territorio provincial y que, al albur del proceso de reestructuración impuesto por los mercados financieros tras la crisis, tampoco se libró en los últimos años de medidas de ajuste en Granada con cierre de oficinas y recortes en la plantilla. El año pasado se sucedieron las protestas, también en la capital, por el Expediente de Regulación de Empleo que afectaba en toda España a 2.900 personas.

Veintiocho sucursales

Según la página web del Popular, en el conjunto de los 172 municipios granadinos hay veintiocho sucursales de este banco. En la capital hay seis. Entre ellas la emblemática de la Acera del Casino. Tranquilidad ayer en estas instalaciones. Una jornada de incertidumbre tras consumarse la adquisición por el Banco de Santander por el simbólico precio de un euro. Tras la intervención del Mecanismo Único de Resolución, la liquidación del Popular supone la aplicación por primera vez la normativa comunitaria sobre rescates bancarios.

Los titulares de depósitos nunca tuvieron nada que perder. Los ahorros están garantizados legalmente hasta los primeros 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos. Esta protección sólo se hubiera activado en caso de que el Popular no pudiera afrontar los activos. No es el caso. No hay riesgo de liquidez. Los peor parados son, sin lugar a dudas, los accionistas. Unos 6.000 en Granada. Lo pierden todo tras la desaparición de los títulos. Bruselas confirmó que las pérdidas asociadas al Popular por esta operación «han sido totalmente absorbidas» por ellos. Hasta el martes la capitalización bursátil del Popular se encontraba en los 1.300 millones de euros, distribuidos entre 420 millones de títulos a razón de 0,31 euros por cada uno de ellos. Los minoritarios eran aproximadamente unos 250.000, que se quedan sin nada.

Los tenedores de deuda también salen perjudicados. Han perdido sus inversiones. En general se trata mayoritariamente de grandes firmas internacionales.