"España tiene que llamar la atención sobre China"

La fundadora y presidenta de honor de China Club Spain, Margaret Chen, ha expuesto este martes las posibilidades con las que cuentan Granada y España en el mercado chino y ha insistido en la necesidad de "llamar la atención sobre China" para cautivar al sector privado del país asiático, que según Chen "está muy activo ahora mismo, pero todavía no es muy maduro".

En un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio e IDEAL, Margaret Chen ha destacado que China "no es lo que mucha gente piensa" y ha reconocido que su gobierno todavía cuenta con un importante poder sobre el mundo empresarial, pero ha destacado que ya está existiendo "cierta privatización" y ganas para generar "alianzas comerciales", que abren nuevas oportunidades de negocio en esta región del mundo. Al respecto, Chen ha recordado que hay que conocer la cultura empresarial "que hay detrás" del público al que se dirige.

En la insercción del mercado español en China, Chen ha relatado "éxitos, pero también muchos fracasos". Por ello ha insistido en que se trabaje conjuntamente con agentes de ambos países para poder operar, exportar e importar con China. "Pocas empresas pueden ir solas y tener éxito en China. Se debe hacer un estudio para evitar errores", ha desgranado la presidenta de honor de China Club Spain.

La mejor relación entre España y China, según Chen, es crear un producto en España y exportarlo al mercado asiático. "En China no existe mucho producto 'made in Spain' y el que hay es desconocido. Allí no se sabe, por ejemplo, que Cola Cao o Zara son marcas españolas", ha expuesto Chen, que ha remarcado el creciente interés de este país asiático por la industria biosanitaria, en la que Granada cuenta potencial creciente con el Parque Tecnológico de la Salud (PTS).

El papel del turismo chino en Granada no ha faltado en la exposición de este martes de Margaret Chen, que ha remarcado que no se puede conquistar a los visitantes de este país asiático por el sol, pero sí se les logra cautivar por la cultura o incluso a través de actividades en primera línea de playa. "El turismo chino en España va a explotar, va a venir mucho turista de China, pero hay que crear productos para los grupos de turistas chinos. Ellos no quieren una tumbona, tienen que estar aprendiendo en todo momento, desde las ocho de la mañana", ha sentenciado Chen.