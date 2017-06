El alcalde de Málaga cree que desplazar salas no cuestiona la capitalidad judicial de Granada

«Nadie discute la capitalidad de Granada en el plano judicial. Lo que es obvio es que hay salas en Málaga y es normal que los abogados, el mundo jurídico de Málaga en el sentido amplio, se plantee la posibilidad de que pueda haber salas de lo penal o lo civil, en su caso, por acercar».

Esta fue la respuesta del alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, al ser preguntado por el debate abierto en la ciudad de la Alhambra contra la ubicación en Sevilla y Málaga de las secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De la Torre hizo estas declaraciones ayer lunes en Granada, adonde acudió para ofrecer una conferencia en la que habló de 'Ideas para prestigiar la democracia', un acto organizado por el Club de la Constitución y que se celebró en el Colegio de Arquitectos.

«Hablábamos de descentralizar en el plano de las administraciones del ejecutivo y también en el plano del poder judicial es bueno que haya esa descentralización, esa cercanía. Pero igual que en el plano del poder ejecutivo nadie discutiría la capitalidad de Sevilla, tampoco nadie va a discutir la capitalidad judicial de Granada. Pero acercarlo, eso no es malo. Yo lo veo así», reflexionaba el regidor Francisco de la Torre.

Luces y sombras

Sobre los 40 años de democracia, recordó las elecciones de hace cuatro décadas del día 15 de junio e hizo un balance «muy positivo», pero admitió también la existencia de «sombras». Se mostró optimista pero reseñó algunas cuestiones en las que se podría haber hecho más.

En ese primer relato de necesidades situó la transparencia. «La palabra está muy de actualidad -subrayó- pero tenía que haber estado de actualidad antes». Asimismo, hizo una defensa cerrada de la descentralización a nivel local. A su juicio, facilita la transparencia o la hace realmente eficaz a efectos de conectar y facilitar el conocimiento de la gente. «La gente puede conocer muy bien lo que se hace, las cuentas, la realidad de la vida local. Más difícil es a nivel regional y nacional. Se desaprovecha mucha potencialidad al no haber hecho la descentralización local. Las autonomías son las que las tenían que haberlo hecho y se han quedado con competencias locales», lamentó.

«Y como acompañamiento de todo eso, educación. Una educación de la máxima calidad, por supuesto, global. Esa es la gran palanca de la igualdad, del desarrollo, del emprendimiento, de la innovación, del progreso de los pueblos. Y esa educación, no solo en el plano del conocimiento si no también educación en emprendimiento, en innovación, en valores cívicos, en ética, en transparencia.», defendió.

También subrayó cómo ha influido la crisis, la corrupción y el daño que han hecho. «Una especie de tormenta perfecta, pero me gusta ser optimista. La sociedad española en general no ha reaccionado mal del todo dentro de estas circunstancias y los mapas políticos son más complejos, pero son sanos en general. No tenemos un fortalecimiento de un populismo de extrema derecha como a algunos países les ha pasado en Europa», sentenció.