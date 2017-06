A veces sucede que la lógica no 'desface entuertos', como acostumbraba el hidalgo Alonso Quijano. Todo lo contrario. Usted piensa que está aplicando el sentido común y, sin quererlo ni beberlo, adopta la desacertada decisión de tomar el camino equivocado y perder una hora de su tiempo en un atasco que podría haber evitado optando por otra ruta menos razonable. Lo llaman 'la ratonera del PTS'. Y se trata del vial de 610 metros que, inexplicablemente, enlaza las dos rotondas de salida del parque en vez de llevar directamente a los vehículo hacia la Ronda Sur y, desde ahí, por la Circunvalación hacia Granada. Nadie lo entendió en su momento y nadie sigue sin entenderlo ahora.

Más allá del esfuerzo baldío de buscar explicación a lo inexplicable, el hecho es que miles de conductores caen en la trampa pensando que van a entrar en la Ronda Sur y, sin embargo, lo hacen en un camino sin posibilidad alguna de emprender la marcha atrás. No les queda otra que armarse de paciencia y aguantar con el mejor talante un atasco que ya alcanza el grado de perpetuo y que resulta absolutamente desesperante en horas punta. ¿Por qué se forma el tapón? Porque todos los que cogen esta vía, que se puede soslayar dando un rodeo por el hospital, desembocan en la 'famosa' glorieta' del PTS de Armilla, la elíptica, esa que distribuye la circulación hacia Granada de los clientes del Nevada y de los vecinos de la propia Armilla -este punto se ha convertido en la principal puerta de entrada y salida al municipio, donde se enclava este importante nudo de comunicaciones-. Un flujo continuo de automóviles que eterniza el ingreso de los que aspiran a escapar por este ramal de seiscientos metros con dos carriles en la misma dirección.

El principal condicionante para encontrar soluciones diligentes es que este tramo tiene tres propietarios -véase mapa explicativo de arriba-. En primer lugar, la Junta de Andalucía, propietaria del trecho que hay hasta que empieza la curva. Después, el Ministerio de Fomento, que originariamente ostentaba la titularidad de todo este entramado -por encima pasa la autovía A-44, que sigue perteneciendo a la Red de Carreteras del Estado-. Y por último, el Ayuntamiento de Armilla, que hace unos años 'recepcionó' parte de esta conexión otrora propiedad de Fomento, al igual que este enorme cruce que está originando un quebradero de cabeza detrás de otro al Consistorio. El último, la denuncia presentada por la asociación Granada al Pedal porque no se ejecutaron pasarelas para peatones y bicicletas -sí para el metropolitano- en un lugar que antaño fue un sendero de vega por el que pasaban personas, animales y vehículos agrícolas y después una carretera para ir a Motril. Hoy día está prohibido el tránsito de viandantes, una prescripción que es desafiada a diario por cientos de peatones que, ante la imposibilidad de cruzar del PTS hasta el Nevada, se juegan la vida franqueando a la carrera seis carriles atestados de vehículos.

Pero volvamos a la 'ratonera del PTS'. Lo más positivo es que las tres administraciones en liza son perfectamente conscientes de lo que está sucediendo. Las quejas de usuarios, más o menos airadas y más o menos públicas, son constantes. Las retenciones duran un promedio de media hora, un lapso que se puede prolongar hasta la hora en los momentos de mayor densidad de tráfico, entre las 13:00 y las 15:00 horas y entre las 19:00 y las 21:00 horas, y también coincidiendo con la finalización de grandes eventos deportivos como los partidos del Granada Club de Fútbol.

Los implicados 'se mojan'

IDEAL ha hablado con las tres partes. El Ministerio de Fomento asegura que su trecho es muy pequeño, en medio, y que los problemas se generan al principio y al final. O sea, que deben ser la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Armilla quienes tomen cartas en el asunto y adopten las decisiones pertinentes.

Gerardo Sánchez, el alcalde de Armilla, explica que el entaponamiento, «que tanto influye a los ciudadanos de Armilla», no se puede achacar al centro comercial, sino al funcionamiento del PTS y a los que vienen desde la Costa. El regidor lo tiene claro: «La gente que se mete en esta vía lo que quiere realmente es incorporarse a la Ronda Sur para ir hacia Granada y se encuentra con que no es así y entra de lleno en un embotellamiento». Bajo su punto de vista, debe ser la Junta de Andalucía quien habilite el acceso directo en su tramo por tres motivos fundamentales. Primero, porque hay un punto de cotas coincidentes, lo que simplificaría bastante la ejecución de esta infraestructura. Segunda, porque no hay que solicitar permisos al Ministerio de Fomento, lo que agilizaría toda la tramitación administrativa. Y tercero, porque en función de todo lo anterior, sería la opción más barata.

Así que todos los focos apuntan hacia la Junta de Andalucía. Y en principio la Junta de Andalucía parece que está dispuesta a coger el guante, aunque hasta ahora no había trascendido nada. Según ha adelantado la delegada de Fomento y Vivienda en Granada, Mariela Fernández-Bermejo, «después de realizar mediciones a principios de año, la Delegación está redactando un proyecto de salida y ahora debe ser la Dirección General de Infraestructuras quien busque la consignación presupuestaria para que se pueda ejecutar la obra sin que sea precisa ninguna expropiación al tratarse de dominio de la Junta». «Voluntad por parte de la Junta existe», reitera Mariela Fernández-Bermejo. El proceso se halla avanzado, ya que el primer documento ya ha sido revisado en Sevilla. Quedan por determinar la cuantía de la inversión y los plazos -la intención es abreviarlos en la medida de lo posible-.