«Es fantástico que los niños sepan qué es el cáncer y hablen del cáncer, normaliza la enfermedad»

La Carrera de la Mujer de Granada alcanzó la mayoría de edad nada más nacer, un hecho extraordinario se mire por donde se mire. Para sorpresa de su fundadora y organizadora, la empresaria Montserrat Vargas León (La Zubia, 1966), la primera edición de la prueba, que se celebró en 2010, contó con la participación de dos mil personas. En sus cálculos más optimistas, ella había deseado 500 inscritos, pero se equivocó. Montse, que es como le dice todo el mundo, esperaba un bebé y se encontró con una joven hecha y derecha.

Paradójicamente, la semilla de aquel éxito fue un acontecimiento dramático: el fallecimiento de Isabel Luque, la cuñada de Montse, a causa del cáncer de mama. Tenía sólo 35 años y había estado batallando contra esa dolencia desde los 25. Poco antes de que muriera, Montse había convencido a Isabel, que era jugadora de baloncesto, para participar en una marcha contra el cáncer que iba a tener lugar Málaga, pero la enfermedad corrió más.

Pese a la conmoción por la pérdida –«es que estaba muy unida a ella», explica sin poder contener el llanto–, Montse quiso que Isabel tuviera su carrera violeta en Granada. Había nacido una estrella. El próximo domingo, día 4 de junio, más de siete mil personas trotarán por la capital por todas las ‘Isabeles’ que han sido y son. Podían ser más, pero Montse y los otro nueve colaboradores que organizan la prueba ya han llegado al límite de su capacidad. «Setenta mujeres embarazadas que están participando en una investigación de la Universidad han querido apuntarse, pero ya no nos quedaban dorsales». Lástima. Esa orquesta de ‘bombos’ habría dado todavía más vida a un feliz mogollón que, de por sí, ya es pura vida. Como siempre, la recaudación –descontado los gastos– irá íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer.

Antes de dar la salida, Montse explica quién es Montse. «Soy de La Zubia, estoy casada y tengo un hijo y una hija. Mi familia siempre se ha movido en el mundo del deporte. Mi padre siempre ha practicado mucho deporte: es cinturón negro de judo, luego pasamos por el tenis, luego esquiamos y ahora corremos. Mi hermano hace triatlón, mi padre corre maratones con 76 años, yo también corro un poco... Ymi hija, que vive en Madrid, baila en una compañía alemana. Hace danza española. Al que no le gusta el deporte es a mi hijo, que tiene 16 años. En todas las familias tiene que haber una oveja negra, ja, ja, ja. Mi padre fue el que fundo la tienda Deportes Olimpo y ahora la llevo yo. Aunque me licencié en Pedagogía, soy empresaria».

En 2016, la Carrera de la Mujer batió un récord de participación al reunir a siete mil personas, ¿cuántas van a correr este año?

7.617.

–Un nuevo récord.

Y eso que hemos puesto un tope. Ponemos un tope y cerramos las inscripciones. Si no lo hiciéramos así, habría más gente. No paran de llamarnos por teléfono.

¿Por qué pusieron un tope?

Por el plan de autoprotección. Contamos con tantos policías, con tantos médicos, con tantas ambulancias... Yson los que entran. Es una cuestión de responsabilidad. Vamos a atender a las personas que podemos atender. No es cuestión de meter diez mil personas y luego no poder.

Bueno, 7.617 ya son muchas personas.

Son muchas, sí. Yademás están los acompañantes, los espectadores, los que asoman por allí...

¿Cómo recuerda la primera Carrera de la Mujer, la de 2010?

¡Cómo lloraba! Llovía lo más grande y yo llorando. Hubo dos mil personas.

Según ha contado en alguna ocasión, decidió organizar la prueba como homenaje a Isabel Luque, su cuñada, que era jugadora de baloncesto y murió con sólo 35 años de cáncer mama.

Estuvo diez años luchando contra el cáncer... Esta carrera ya se hacía en otras provincias de España. Yyo le dije a Isabel: ‘Ponte buena, que vamos a ir a Málaga a hacer la Carrera de la Mujer’. Pero no llegó. Entonces decidimos hacer una Granada. Yasí nació. Estábamos preocupados. A ver si por lo menos hay 500 personas, nos decíamos.

Y hubo dos mil.

Sí, dos mil.

Allá donde esté, ¿qué estará diciendo Isabel de la que han liado?

Estará orgullosa.

¿Ha tenido más familiares que hayan padecido cáncer?

No.

¿Teme al cáncer?

No. Lo hemos vivido muy de cerca, pero no hay miedo. A los problemas hay que ponerles soluciones. Este año nuestro lema es ‘Voy pisando fuerte’ y contra el cáncer hay que pisar fuerte. Para dejar huella, hay que pisar fuerte.

¿Qué debemos hacer para ponérselo difícil al cáncer?

Hay que cuidarse en todos los sentidos. Hay que alimentarse bien, moverse un poco, salir con los amigos, ser feliz... Y, por supuesto, no fumar.

¿Cree que está cerca la cura?

No lo sé... Lo que está claro es que hay mucha más supervivencia que antes y eso se debe a que hay mucha más conciencia. Si nosotras tenemos que hacernos una mamografía, pues hay que hacérsela. Y si luego hay que poner remedios, se ponen. Pero es mejor que te lo encuentren antes. Y luego es muy importante la normalización. Para prevenir hay que hablar del cáncer. Hemos comprobado que ha aumentado el número de familias que vienen a la carrera con niños. Y es fantástico que los niños sepan qué es el cáncer y hablen del cáncer, normaliza la enfermedad.

¿Qué edad tenía la atleta más veterana que ha participado en la Carera de la Mujer de Granada?

Tuvimos una abuela que cumplió 99 años en una edición y, a la siguiente, volvió a participar ya con cien años. Hizo el recorrido en silla de ruedas, pero un metro antes de llegar al arco de meta, se bajo y pasó andando. Esa mujer había tenido un cáncer de mama cuando tenía cincuenta años. Era una superviviente. En cuanto a los corredores más jovencitos, van en el vientre de sus mamás.

¿Cuántos hombres participarán en la prueba?

Muchos. Un 20% de los inscritos son hombres.

Son casos muy excepcionales, ¿pero conoce a algún hombre que tenga cáncer de pecho?

Sí, este año creo que nos va dar la salida un hombre que ha tenido cáncer de mama. Todavía nos falta que lo confirme, pero creo que sí... Él ya ha participado en una pasarela de moda flamenca con pacientes oncológicas.

¿Cómo llevan los varones el hecho de padecer una patología que muy mayoritariamente afecta a las mujeres?

Bien. Yo sólo conozco dos casos. Representan el 1% de todos los casos. Este año nos parecía bonito que las chicas visualizáramos el cáncer de mama masculino.

La recaudación de la carrera va íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?

Así es. Como he dicho antes, cuando decidimos hacer la carrera en Granada, ya había un circuito en otras partes de España. Hablé con los organizadores, pero su filosofía no me acabó de encajar. De cada inscripción donaban un euro a la Asociación Española contra el Cáncer. El resto era negocio... Esa condición me pusieron. Pero yo quería que todo fuera para la asociación. El año pasado hubo siete mil inscripciones. Si hubiéramos dado un euro por cada inscripción, la asociación se habría llevado siete mil euros. Pero nosotros donamos 48.000. En los siete años que llevamos ya hemos dado 180.000 euros a la asociación.

¿Sabe en qué han empleado ese dinero?

Los 48.000 euros del año pasado fueron íntegros para la investigación del cáncer.