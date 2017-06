Hoy conocemos a Encarna, una mujer de 50 años que lleva seis luchando contra el cáncer de mama. Tuvo que dejar su trabajo, una tienda de chucherías en Pedro Antonio de Alarcón, y tuvo que plantarle cara a su enfermedad rodeada de su familia y amigos. "Fue muy impactante para mí ver como la vida seguía y yo era la que me paraba. Aquí decidí que el esto no iba a poder conmigo", nos comenta con una seguridad aplastante.

Durante seis años Encarna ha sufrido siete operaciones de pecho, se lo han reconstruido y le ha afectado a las articulaciones. Ya no puede trabajar pero ahora disfruta de las pequeñas cosas que le da la vida. "Disfrutas de todo mucho más, como ir a la playa, y no sufres por cosas que antes eran importantes, que ahora no lo son", explica.

A Encarna estos seis años de lucha no le han impedido mostrar su enfermedad de manera natural. Se lo fue contando a familia y amigos y poco a poco a ido superando cada obstáculo que se le ha planteado. Incluso llegó a ser protagonista de un proyecto fotográfico, del cual está muy orgullosa. "Estaba muy mal, pero la exposición fotográfica me ayudó mucho", una exposición que mostraba su día a día con la enfermedad, donde la enfermedad no lo centra todo.

Con sus 50 años ahora lee más, hace mandalas, practica todo el deporte que puede y correrá la Carrera de la Mujer contra el Cáncer de Mama por séptima vez. Es una de las veteranas, y se siente orgullosa de ello. En su segunda participación le pidieron leer un discurso ante 2000 personas, algo que, "si no hubiera pasado por esto, no hubiera sido capaz. Ahora soy más fuerte", declara con orgullo.

Esta es la historia de Encarna, una mujer activa y con la que el cáncer no ha podido.