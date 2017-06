50 años de matrimonio en una 'suite' del SAS

Quiso la mala suerte que Antonio tuviera apendicitis a sus 76 años. Un lujo que él no se puede permitir porque es el cuidador de su mujer, Dolores, de 72 años, enferma con un linfoma -un cáncer- y dependiente con problemas para moverse a raíz de una fractura de cadera. No tienen hijos y mientras ella entraba hace un par de semanas por la puerta de Urgencias del Materno en ambulancia, él cruzaba la del hospital general con un dolor agudo de abdomen. Lo normal hubiera sido que terminaran ingresados en distintas plantas, él en Digestivo y ella en Oncología. Pero la preocupación de Antonio por su mujer y la insistencia por saber cómo estaba provocaron que el personal sanitario dulcificara el férreo protocolo y determinara ingresarlos juntos, cama con cama, en la décima planta del Virgen de las Nieves.

«Yo vine por la mañana y vi las camas tan juntas que pensé... 'madre mía, dónde vamos a llegar con la saturación de enfermos y además un hombre y una mujer...'. Luego me contaron su historia y me enterneció tanto... Un día dijeron que hacían las bodas de oro el uno de junio y no me lo pensé: había que celebrárselo», narra Marina, una enfermera que se ha convertido en el ángel de la guarda de la pareja. «Aquí es como en Gran Hermano, se cogen los afectos muy rápido. Es muy intenso», se excusa la sanitaria, quien asegura que trabajar en Oncología -antes estaba adscrita a la UCI Pediátrica- es lo más reconfortante que ha hecho en sus 27 años de carrera.

«Ya te vas, qué pena. Hasta mañana. Ojalá todos fuéramos como tú. Nosotros no tenemos hijos y nos trajeron aquí los médicos y Marina nos cuida como nuestra hija», describe Antonio, que se levanta cada día a darle de comer a su mujer y la cuida en todo momento, pero lamenta no poder cogerla en brazos porque se lo impide la herida de la apendicitis que, además, se le ha abierto dos veces.

«No sé qué vamos a hacer cuando nos den el alta, no tenemos hijos ni alguien que nos cuide»

Dolores habla con dificultad y cuando se enteró de que Marina planeaba celebrarles las bodas de oro entre botellas de sueros y antibióticos le soltó una frase lapidaria: «No serás capaz». Pero la enfermera, madre de cinco hijos, se las apañó para llevar ayer por la mañana -con la ayuda de una de sus niñas- toda la decoración a la habitación -globos de helio incluidos- y entre las compañeras arreglaron el espacio e incluso compraron una tarta. «Se ha liado gorda, han venido los directivos y todo», bromea Antonio, quien asegura que él y su mujer se quieren mucho y que sólo se tienen el uno al otro, además de algunos sobrinos y hermanos.

Dolores fue transfundida de sangre ayer, pero su debilidad no le impedía evocar su boda: «Nos casamos en la Virgen de las Angustias hace cincuenta años. Antes no había tanta celebración, sólo nos fuimos a comer los de la familia». «Ella iba de blanco y bien guapa», apostilla el marido, quien asegura que la quiere más que antes. Ambos recuerdan juntos los buenos momentos que echaban en la peña de fútbol Mulhacén pero cuando piensan en el alta médica, prevista para dentro de pocos días, la preocupación se apodera de sus caras.

A Dolores, la fiesta y la tarta le han alegrado el alma, pero no cesa de decir: «Por favor que nos ayuden cuando volvamos a nuestra casa de Otura. Él con la herida ya no va a poder conmigo y no tenemos a nadie. Ni ayuda a domicilio ni nada».

«La enfermera gestora de casos, Leticia, está estudiando soluciones, pero es complicado. Por lo pronto estamos retrasando el alta de uno y de otro para que se vayan juntos a la vez», explica preocupada Marina, quien asegura que visitará a la pareja.

Dolores y Antonio se despiden desde la 'suite' que le han preparado las enfermeras de Oncología, se sienten agradecidos y muy bien tratados y lo único que les angustia es la vuelta a casa y la soledad a la que se enfrentan. «Yo todavía no nos veo en una residencia y no podemos pagar una interna», concluye Antonio.

«Marina te voy a tener cariño hasta que me muera», le suelta Antonio a la enfermera.