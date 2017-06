«¡Te voy a matar!», la amenaza de un 'gorrilla' que alborotó la madrugada en Plaza de Toros

Todo ocurrió la madrugada de este viernes 2 de junio, entre las 1:00 y las 3.00 de la mañana en la zona de Plaza de Toros, cuando desde la ventana de un piso de la calle Doctor Fernando Escobar unos estudiantes arrojaron agua a los viandantes que pasaban por allí. Esta gamberrada provocó la ira de uno de los 'gorrillas' más conocidos del barrio alborotando con sus gritos la madrugada de los vecinos de la zona: "Te voy a matar".

El 'gorrilla', muy conocido en el barrio, pasó casi tres horas gritando "¡Me cago en tus muertos!" mientras retaba a que bajaran a la calle y se enfrentaran a él en persona. Los vecinos iban asomándose a sus ventanas pidiendo al 'aparcacoches' que dejara de gritar para poder volver a la cama, algo que lo cabreó más y empezó a romper botellas de cristal por toda la calle mientras seguía gritando que "sabía quién era" y que "si no era hoy, mañana lo buscaría".

Un coche de policía llegó y la cosa se calmó durante unos 30 minutos, pero cuando los vecinos pensaban que el mal rato había pasado volvieron las amenazas en las que el 'gorrilla' decía "Te voy a matar, yo no tengo nada que perder" o "baja aquí si tienes huevos".

Los vecinos cuentan que no es novedad en este barrio despertar en mitad de la noche por las voces de alguno de los que duermen en sus calles por una pelea o una borrachera. La discusión del viernes no llegó a más y horas después desapareció asegurando que "esto no quedaría así".