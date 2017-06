El PP reestructurará el grupo en el Ayuntamiento con el objetivo de 2019

El pasado 20 de mayo, cuando Sebastián Pérez resultó reelegido presidente provincial del PP por el 97,2% de los compromisarios que votaron en el congreso, dejó dos mensajes fácilmente interpretables. Por una parte, que en el partido que dirige «no hay sitio para todos». Y como reto, recuperar la alcaldía de Granada –si es posible– antes de 2019. Pero si no prospera una moción de censura con Ciudadanos, el partido ha comprendido que con la inercia no le bastará para disputar con garantías las próximas elecciones municipales.

La dirección popular da por resueltas las cuitas internas y trabaja ya en clave electoral, con antelación suficiente para rearmar una estructura que, sobre todo en la capital, sufre las fisuras de la ‘Operación Nazarí’, con la suspensión de militancia del exalcalde José Torres Hurtado y la anterior concejala de Urbanismo, Isabel Nieto.

La estrategia tendrá varias fases. La primera –y con carácter inmediato– pasa por reestructurar el grupo municipal, que en gran parte fue diseñado por Torres Hurtado y que no tenía experiencia en la oposición. La portavoz popular en el Ayuntamiento ha consensuado una serie de cambios con el partido para ganar más presencia en los distritos y ejercer un control más intenso del gobierno de Paco Cuenca en las comisiones donde se despachan los expedientes municipales. Afectarán a las áreas que llevan los once concejales y a los cometidos de algunos de ellos. Sólo seis de los once ediles tienen una nómina con dedicación exclusiva tras pasar a la oposición hace 13 meses.

Rocío Díaz ha confirmado esta mañana los cambios para "encarar con garantías las próximas municipales". Unos cambios donde se primará el "grado de implicación" de cada uno de los concejales.

Con los movimientos que se producirán en las próximas horas, se fortalecerá el papel que ya tienen dentro del grupo Juan Antonio Fuentes, Antonio Granados y la propia Rocío Díaz. Pero también se promocionará a otros concejales –alguno de ellos debutante– que han trabajado en la campaña de Sebastián Pérez y que han trenzado una red de influencia en algunos barrios de la ciudad.

Dos sectores

Lo que antes era latente se ha exteriorizado a lo largo de la tensa campaña interna de los últimos meses: en el gobierno municipal hay dos sectores claramente definidos. Se hizo visible –indisposiciones transitorias al margen– en el pleno del mes de diciembre cuando se debatía la personación del Ayuntamiento como acusación en la ‘Operación Nazarí’. Aquel día, cuatro concejales afines a Torres Hurtado evitaron seguir la directriz del grupo y se ausentaron para no votar a favor. De los cuatro, Francisco Ledesma hizo después confesión pública de su ‘sebastianismo’ en la antesala del congreso provincial. Telesfora Ruiz apoyó activamente a Juan García Montero durante la campaña y el cuarto, Fernando Egea, es independiente.