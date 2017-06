Un paseo por la desafinada sinfonía de terrazas, sombrillas y veladores

La plaza Pescadería es preciosa. Enclavada en la 'milla de oro' que supone el entorno de la Catedral de Granada, ofrece al visitante lugares coquetos, sensaciones maravillosas y unas apetecibles terrazas donde sentarse a disfrutar la vida. Lo que no se puede hacer, en la práctica, es aprovechar alguno de los bancos de piedra, que han quedado rodeados por las mesas y las sillas de forma que no resulta nada apetecible. De hecho, casi siempre están desocupados.

En la plaza siguiente, La Romanilla, la estatua del Aguador, algo tan granaíno y que simboliza el recuerdo del pasado reciente de la ciudad, se muestra cubierta de sombrillas que impiden su visión y, también, rodeado de las mesas y sillas y mobiliario hostelero de paneles y cerramientos y macetones.

Si se sube hacia Plaza Nueva, no se puede dar la vuelta a la preciosa fuente que corona el amplio espacio desde donde se contempla la Real Chancillería, la Torre de la Vela y el comienzo del Paseo de los Tristes.

Un paseo por esta desafinada sinfonía de terrazas, sombrillas y veladores (barriles, taburetes, mesas altas y demás) permite comprobar que si hay algo cierto es que ha prendido en la ciudad de Granada el debate sobre la ocupación de la vía pública y, también, sobre si la ecuación que dice que hay que dar todo por el turismo no puede generar desafección entre los propios granadinos y, como está ahora tan de moda, una suerte de turismofobia.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada está dispuesto a aventurar un encaje entre las corrientes de opinión para lograr una ciudad más amable para todos. Si el edil de Urbanismo, el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, anunció en mayo que aplicará las normas del Plan Albaicín para impedir la ocupación salvaje de las calles y plazas y fachadas por parte de las tiendas y establecimientos, la concejala de Turismo, Raquel Ruz, ha preparado unos casos prácticos en el borrador del llamado PRET, el Plan de Regulación de Espacios con Terrazas.

Con datos reales

Este borrador describe la situación en Plaza Nueva, la Romanilla y Pescadería. En total, en las tres plazas se dice que puede haber hasta 216 mesas en las distintas terrazas. Contadas a día de ayer una a una, las cuentas dicen que hay 243, con la salvedad de que en Plaza Nueva hay un establecimiento que se está reformando y que Torres Bermejas puede tener 29 mesas y tan solo tiene 19.

Dicho de otro modo, y con datos más reales de ocupación con todos los establecimientos en funcionamiento, los datos revelan que la suma de mesas que puede haber según el borrador en La Romanilla y pescadería es de 133 y al contarlas hay 183. No quiere decir que se esté cometiendo algún incumplimiento, sino que si PRET es aprobado tal y como se presenta en el borrador, tendrán que desaparecer de La Romanilla y Pescadería hasta cincuenta mesas «de tipo estándar», aunque no especifica si se refiere a las típicas que van equipadas con cuatro sillas a juego.

El borrador que ha preparado la Concejalía de Turismo no ha puesto el ojo tan solo en las mesas de las terrazas, sino que destaca la importancia de los elementos que complementan las terrazas. Textualmente, dice que «para cuidar que los espacios peatonales queden libres de expositores, carteleras, macetones, etc. que dificulten el paso de peatones, por lo que se aconseja no simultanear la autorización de terrazas con la de veladores a los establecimientos, a fin de que estas zonas queden diáfanas para la libre circulación de peatones». También, «se ha de eliminar la ocupación existente por otro tipo de establecimientos que no son hosteleros y que ocupan el exterior de sus comercios».

Veamos. La idea de no simultanear veladores con terrazas va a afectar directamente a la configuración de las plazas granadinas porque, por lo general, a día de hoy se combinan hasta el punto de que, por ejemplo, en la Plaza Pescadería se contabilizan 25 veladores y en la de La Romanilla hay 24.

El borrador informa que en el PEPRI Centro se fija que la ocupación por terceros del espacio público no debe sobrepasar el 30 %. Por lo tanto, «se tomará éste como porcentaje máximo para el cálculo de la superficie total susceptible de ser ocupada con mesas, por ser más restrictivo que el fijado en la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública».