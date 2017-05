El PP pide "el dinero que ha perdido la Alhambra" y la Junta afirma que ya "se han tomado medidas"

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha defendido este miércoles en comisión parlamentaria la gestión del actual equipo directivo de la Alhambra y en un resumen de la auditoría realizada en el complejo monumental ha destacado que el Gobierno andaluz ya ha adoptado once de las 17 recomendaciones que realiza este informe, que admite "un uso inadecuado de los procedimientos de contratación e irregularidades".

La exposición de las conclusiones de esta auditoría la ha realizado entre serias críticas por parte de la oposición parlamentaria, que ha censurado las "chapuzas y apaños" en la gestión de los contratos del monumento. Al respecto, la diputada popular Marifrán Carazo ha afirmado que la auditoría pide "que se encuentre a los responsables políticos y personales" de las irregularidades y ha instado a la consejera a "recuperar el dinero que ha perdido la Alhambra. Este informe detecta agujeros en la gestión del monumento y no es estético que se vuelvan a ejecutar contratos con empresas señaladas en esta auditoría".

Al respecto, Aguilar ha explicado que cinco de los siete de adjudicatarios ya no prestan ningún servicio en la Alhambra, mientras que dos de ellos han ganado concursos abiertos, a pesar de que –ha asegurado la consejera– se intentó impedir que estos "no participaran", sin que la justicia aceptara medidas cautelares sobre estos dos adjudicatarios. Aguilar se ha referido a la relación que desde 2008 han mantenido con el Patronato y con los que se realizaron diferentes contratos sobre los que la auditoría argumenta que se ejecutaban sin la "justificación suficiente por parte de los adjudicatarios sobre la solvencia técnica" y sin garantizar el cumplimiento de estos contratos. Al respecto, la auditoría reclama que se limite el uso del procedimiento negociado de contratos, que no se use la contratación administrativa para cubrir carencias de personal, que se exija la garantía de los contratos y que no se realicen anticipos de los mismos.

La auditoría admite que en la entrega de algunas subvenciones existe falta de documentación y en el caso particular de las audioguías el adjudicatario no cumplió con las obligaciones establecidas entre 2007 y 2011 y a pesar de ello se le renovó el contrato para la prestación de servicios por otros cuatro años más. Aguilar también ha explicado que desde junio de 2016 es una nueva empresa la que presta el servicio de las audioguías, contratada mediante procedimiento abierto y que aporta unos dispositivos más avanzados y accesibles tecnológicamente. La diputada del PP Marifrán Carazo ha explicado que las irregularidades en la contratación del servicio de audioguías son sólo "la punta del iceberg" de la deficiente gestión de la Alhambra y ha recordado a la consejera que se ha estrujado "la gallina de los huevos de oro contrato tras contrato".

También ha asegurado Aguilar que, en consonancia con lo recomendado por la auditoría, el Patronato del monumento está recuperando servicios para su gestión directa, para que no se presten por empresas externas, además de que la relación de puestos de trabajo dependientes del Patronato se ha elevado a 359.

La diputada Lucía Ayala (Podemos) ha calificado la gestión del monumento como "incontrolada a base de chapuzas y apaños", creando puestos "a medida" y prorrogando contratos que eran improrrogables, entre otras irregularidades que ha calificado de "graves". "Actúe en materia de cultura con más responsabilidad", ha reclamado a la consejera. Isabel Albás, de C's, ha asegurado que esta auditoría "tiene que servir para aprender y mejorar" y que dada la envergadura de un monumento como la Alhambra tiene que existir un "control muy grande" para que sepamos cómo se gestionan "los fondos públicos".