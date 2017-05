Un texto poético sobre la propietaria de la heladería Los Italianos gana las Quintillas

El concurso de Quintillas del Corpus de este año se falló ayer y la estrofa ganadora rinde homenaje a Cecilia de Rocco Pieruz, propietaria de la heladería de Los Italianos, fallecida el pasado mes de abril a los 86 años. El autor de los versos es Manuel Miguel Mateo Sánchez, quien concurrió al certamen con varias creaciones que también han pasado a la final, aunque en la votación decisiva se impuso una creación poética de tono melancólico. La selección de los textos da el pistoletazo de salida a los preparativos de la feria, que se celebra del 10 al 17 de junio.

Este año se han presentado 377 quintillas (cinco versos de arte menor con unas reglas concretas de rima), de las que sólo 20 se expondrán junto a sus carocas (ilustraciones) en la plaza de Bib-Rambla durante la semana de las Fiestas del Corpus. El número se ha incrementado notablemente con respecto al año pasado, cuando concurrieron unas 200 entre las que quedó vencedora la que sigue: «Las rebajas de Emucesa me producen depresión y me como la cabeza pensando que he de estar tiesa 'pa' pillar el ofertón». La autora fue Mari Ángeles Jiménez Peralta.

El Lorca y el Granada CF

Tradicionalmente los versos se refieren con humor y crítica a hechos relevantes acontecidos en la capital. Los temas más recurrentes entre las creaciones de este año han sido la fusión hospitalaria y sus consecuencias y el personaje de Spiriman, el retraso del metropolitano y del AVE, la posible pérdida de la capitalidad judicial, las plantaciones de marihuana, los inspectores del LAC, los casos de corrupción municipal, el descenso del Granada CF, las sentencias del juez Emilio Calatayud o las despedidas de soltero que inundan el centro de la ciudad.

El plazo de presentación ha sido el comprendido entre los días 5 y 22 de mayo, de ahí que haya temas muy vinculados a la actualidad, como el retraso de la llegada del legado de Federico García Lorca al edificio de la Plaza de la Romanilla o el descenso del equipo de fútbol local.

Algunos personajes relevantes de la ciudad han aparecido recurrentemente en las quintillas de este año, como la ya mencionada Cecilia de Rocco Pieruz o el periodista y músico Jesús Arias, a quien se le ha rendido homenaje con una gran pintura mural en su barrio natal, la Chana. El cierre a finales del verano pasado de los cines al aire libre Los Vergeles, en el Zaidín, también ha recabado los versos de algunos granadinos nostálgicos.

Humor ácido

Otras figuras conocidas han sido retratadas, pero en todo más ácido, como el empresario nudista y pacifista que camina por la calles de la capital, el concejal popular Juan García Montero o Jiang Lizhang, propietario del Granada Club de Fútbol, o el 'fantasma' del Ayuntamiento de Vegas del Genil, donde se realizó una sesión con una médium.

Entre las que miran con humor a la realidad de la capital, también destacan otras como una sobre la capitalidad judicial, también llegada a la final: «El gran centro judicial/ no debe ser troceado/ así cuando esté imputado/ el próximo concejal/ lo tendrá todo aquí al lado».

Las 20 quintillas seleccionadas serán premiadas con 90 euros cada una de ellas y la vencedora recibirá otros 90 euros adicionales y será conservada, una vez ilustrada, como propiedad municipal.

Nuestro compañero Mesamadero será el encargado de dar vida gráfica a los poemas caroqueños, con ironía y gracia como de costumbre, para que luego carocas y quintillas sean expuestas en la plaza de Bib-Rambla con el propósito de arrancar la sonrisa o la identitaria malafollá de los paseantes.

El jurado de este año ha estado compuesto por la concejal de Cultura, María Leyva, la escritora Carmen Canet, la archivera Carmen Robles, el gestor cultural Alfonso Salazar, el técnico de Cultura Jesús Hernández, la periodista de Granada Hoy Ana González Vera y la de IDEAL Ángeles Peñalver.