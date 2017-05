«Para tener buena salud hay que andar una hora, dormir ocho y no comer nada que una abuela no sea capaz de reconocer»

El azar cometió un crimen perfecto. En algún lugar del mundo, un narcotraficante se equivocó y, a través de Internet, una botella llena de cocaína pura disuelta en un zumo exótico acabó en casa de un vecino de Granada. Una casualidad fatal. El hombre, convencido de que era jugo de noni -eso es lo que decía la etiqueta-, bebió un trago largo. Fue lo último que hizo. Veinte minutos más tarde, estaba muerto. Las autoridades sanitarias declararon una alerta mundial. Había que evitar más fallecimientos. Nunca se encontró a los culpables de aquella desconcertante tragedia.

Este caso, que sucedió en 2008, colocó bajo los focos de todos los medios informativos a Isabel Marín (Alquife, 1957), que ya por aquel entonces era la jefa del servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía en Granada -lleva 22 años en ese puesto-. Como pudo, domó los nervios y explicó un suceso para el que, en realidad, no había explicación. Lo pasó mal. Ella, que no es nada aficionada a las películas de epidemias y virus porque «tienen poco que ver con la realidad», se vio involucrada en un guión verídico que parecía haber escrito el diablo.

Es lo que pasa cuando se tiene un 'oficio' como el suyo, que requiere que esté localizable a todas horas. Que se produce una intoxicación alimentaria -como la causada hace unos días por una partida de atún en mal estado-, suena el móvil de Isabel. Que viene una gripe particularmente peleona, suena el móvil de Isabel...

La agenda de los expertos que trabajan con ella es igual de agitada. O más. Aunque suene 'peliculero', el equipo de Salud Pública no duerme. No cierran. Y a Isabel, que es farmacéutica de formación, le gusta que se sepa.

¿Cómo va la crisis del atún? ¿Está amainando ya?

La crisis del atún no ha sido una crisis de Granada, pero se detectó en Granada. El sistema de alerta, que funciona fuera del horario laboral, fue avisado de que tres personas que habían comido atún de forma independiente habían llegado a urgencias con los mismos síntomas. Pero aquí fue algo limitado. El problema fundamental se produjo en Almería, que es donde estaba la empresa que causó la intoxicación.

Y ha terminado por afectar a casi toda España, ¿no?

Parece que incluso se había distribuido en otros países.

¿Es exagerado utilizar el término crisis para describir este episodio?

Nosotros no le llamamos crisis. Decimos que es un brote, porque crisis en salud pública es más un concepto de alarma social. Una crisis fue la pandemia de gripe A. Pero, bueno, lo del atún también puede haber sido una crisis a pequeña escala.

Una curiosidad, ¿usted ha sufrido alguna vez una intoxicación alimentaria?

Sí, ja, ja, ja. No fue grave. Me la causó una carne en salsa que comí en un bar. Llamé a los compañeros que estaban de guardia para comunicarlo.

Ya que ha mencionado el tema, ¿qué fue de las gripes A y aviar, que tanta guerra mediática dieron?

En cuanto a la gripe aviar, empezó a haber algunos casos en Asia de contagio de aves a personas. Y eso preocupó mucho porque normalmente las aves no son capaces de infectar a los humanos. Y como era un virus al que no estábamos acostumbrados, pues cursaba con una especial virulencia. La mortalidad era tremenda... Y estando haciendo los protocolos para actuar ante la gripe aviar, surge la mutación del virus de la gripe A y se junta todo... Ahora mismo, ese virus ya está asimilado. Pero es verdad que fue algo nuevo que causó mucha alarma. Respecto a la gripe aviar, sigue habiendo casos en granjas en Asia que están muy controlados y que afectan a personas muy esporádicamente.

¿Y qué fue de la enfermedad de las vacas locas?

La variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es como se llama en realidad, tuvo su origen en el consumo de partes de animales que, a su vez, habían consumido piensos contaminados por unas sustancias que se llaman priones. Eso ya se ha controlado muchísimo en toda la Unión Europea. Se ha hecho un gran esfuerzo para controlar la alimentación del ganado y ya hace muchos años que esa variante de la Creutzfeldt-Jakob ya no existe.

¿Y eso se ha contado, porque es una noticia excelente?

Lo que pasa es que, aunque intentemos contarlo, pues igual no sale en los medios.

A ver si va a ser verdad eso de que a los periodistas no nos interesan las buenas noticias...

Últimamente, las cosas que queremos comunicar a los medios pues no interesan...

¿Por ejemplo?

El éxito de las campañas de vacunación. O que ya no existan brotes de intoxicación causados por agua de consumo... Eso también está controlado... Tengo muchos amigos periodistas que dicen que las buenas noticias no son noticia.

En cambio, la llegada del ébola a España sí fue noticia y de primera plana. ¿Qué fue del ébola?

Parece que en la República del Congo está habiendo nuevos casos... El ébola también se magnificó mucho. Todo lo que no ocurre en Occidente nos parece muy lejano y le damos muy poca importancia..., hasta que afecta a una persona que puede venir a España. El ébola causó muchísimas muertes en África central.

No es por alarmar, ¿pero cuándo fue la última vez que estuvo profesionalmente muy preocupada?

En octubre del 2010, con el brote de sarampión que tuvimos en Granada. Fue muy duro.

Ese brote tuvo su origen, o al menos eso fue lo que se dijo entonces, en la decisión de algunas familias de no vacunar a los niños por razones 'ideológicas', por decirlo de alguna forma...

Sí, ese fue el origen. Pero luego se desdibujó, porque esos niños no vivían aislados y se propagó a personas mayores que no se habían vacunado porque en su tiempo no existía la vacuna. O a bebés que todavía no se habían vacunado...

¿Y hubo padres 'antivacunas' que cambiaron de opinión después de aquello?

Sí, claro que sí, hubo gente que cambió esa convicción y se vacunó. Pero fue difícil de gestionar.

¿Es la obesidad el principal problema de salud de los granadinos?

La obesidad está empezando a ser un problema importante en Granada, en Andalucía y en España. La obesidad infantil indica que hay niños que van a tener una peor calidad de vida y una peor expectativa de vida. Se están haciendo muchas actuaciones conjuntamente con Educación, promoviendo una dieta saludable, controlando los menús que se sirven en los comedores escolares... Hay que promover el ejercicio. Es que la vida sedentaria...

¿No es peligrosa también esa 'manía' de echarse a correr que parece haberle entrado a todo el mundo?

No hablo de correr, hablo de andar. Para gente como yo, que ya no soy una niña, lo recomendable es caminar a buen ritmo y evitar la vida sedentaria.

¿Cuánto hay que andar?

La Organización Mundial de la Salud dice que entre 30 y 40 minutos diarios. Yo digo que una hora.

¿Qué más hay que hacer para disfrutar de una buena salud?

Dormir.

¿Cuántas horas hay que dormir?

Ocho. Sé que dormir ocho horas es muy complicado con el ritmo de vida que llevamos, pero todos los estudios dicen que es muy bueno para tener buena salud

¿Qué más?

No hay que comer más de lo que se necesita. El otro día, la coordinadora del programa de prevención e la obesidad infantil dijo que no pusiéramos nada en el plato que nuestra abuela no fuera capaz de reconocer. Un buen consejo: no hay que comer nada que una abuela no sea capaz de reconocer.

Pues Pata Negra cantaban 'Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda'.

Todos hemos cantado esa canción... Lo ilegal y lo inmoral no se debe hacer nunca. Lo más fácil de rectificar es lo de engordar.

Hay quien afirma que estamos obsesionados con la asepsia, con la limpieza, y que eso está generando una epidemia de alergias.

Lo he oído, pero no soy especialista en ese tema. Es probable que estemos más expuestos a alérgenos que antes no nos afectaban... Se están viendo alergias que antes no se veían, pero la causa exacta no la conozco.

En cualquier caso, tampoco es recomendable la suciedad, ¿verdad?

No, no... Gracias a la higiene hemos frenado las infecciones y hemos reducido la mortalidad.

¿De qué nos morimos los granadinos?

De las enfermedades cardiovasculares y de cáncer, aunque el pronóstico es cada vez mejor.

Y, para acabar, le planteó un asunto que incluso ha llegado al Senado, ¿estamos preparados para afrontar un apocalipsis zombi?

Nunca se está preparado para un apocalipsis zombi. La imaginación hace que ocurran cosas que no tienes planificadas.