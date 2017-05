El 97% del PP de Granada renueva el liderazgo de Sebastián Pérez

Sebastián Pérez ha renovado este sábado en el XIV congreso del PP de Granada su liderazgo al frente del partido para los próximos cuatro años. La votación de los compromisarios ha contado una participación del 73,18% -1127 de 1540-, cuyo escrutinio ha mostrado un aplastante apoyo al senador popular. De los votos emitidos, 1096 han sido favorables a Pérez (97,2%), mientras que sólo se han contabilizado un 2,5% de sufragios en blanco (29). Los dos restantes han sido nulos.

La cifra de participación con la que Sebastián Pérez ha obtenido el respaldo en este congreso provincial coincide sin sustanciales diferencias con los votos obtenidos en el proceso de selección de candidatos del mes de abril, en donde compitió con el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero -que este sábado no ha estado en el congreso- y María del Carmen Castillo, presidenta del PP de Peligros.

En su discurso de agradecimiento, Sebastián Pérez se ha comprometido con los compromisarios presentes a trabajar "con toda mi alma para que Rocío Díaz sea la alcaldesa de Granada antes de las elecciones municipales de 2019. Vamos a trabajar para que la moción de censura sea una realidad". Pérez ha agradecido al partido y a su familia el respaldo que ha recibido en los últimos meses y ha afirmado que si hoy "acaricio esta tribuna de orador podemos llegar a donde queramos. Podemos aceptar cualquier reto".

Sebastián Pérez ha respaldado la manifestación de este domingo a favor de que las nuevas salas de apelación del TSJA no se ubiquen en Sevilla y Málaga y sí en Granada. En paralelo, ha marcado como necesidades de la provincia para los próximos años que llegue la Alta Velocidad "a final de año" y ha pedido que los proyectos como el del acelerador de partículas o las canalizaciones de Rules sean una realidad. "Desde mañana vamos hablar de Granada, estamos por el buen camino y no os pienso defraudar. Os voy a llevar por donde vosotros me dejéis", ha afirmado el presidente provincial del PP.