Condenan a una menor por el asesinato de un conocido

Los secuestradores llevaban más de doce horas ensañándose con su víctima. Lo que iba a ser un robo había degenerado en una larga y sórdida sucesión de agresiones. Fue entonces cuando los delincuentes debieron pensar que la única de forma de ocultar su crueldad era el asesinato. Decidieron que la solución a sus problemas era lo único que no tiene solución: la muerte. Y estrangularon al hombre con una correa de perro. Después, y creyendo que aún estaba vivo, rociaron el cadáver con gasolina y le prendieron fuego. En su viaje a través de dos provincias, Granada y Málaga, la banda se detuvo dos veces para comprar el combustible con el que luego quemarían el cuerpo del delito.

Sucedió entre la tarde del 18 de julio del 2016 y la madrugada del día siguiente, y una de las personas que participó en aquel crimen de desconcertante violencia acaba de ser condenada. Es una joven que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y que reconoció su culpabilidad sin necesidad de que se celebrase la vista oral del juicio. La Fiscalía de Menores de Granada ofreció la posibilidad de zanjar el caso con un acuerdo y las partes -incluida la acusación particular, que ejercía un familiar del difunto- dieron su aprobación.

En este sentido, y aunque la chica no fue la autora material del ahorcamiento del fallecido, admitió haber cometido los delitos de asesinato, detención ilegal, robo con violencia y lesiones. No mató, pero vio cómo otros mataban y no hizo nada para evitarlo. Estaba allí cuando la víctima fue asfixiada. Y cuando su cuerpo ardió. Y también antes, cuando fue golpeada y maniatada.

Las penas impuestas a la joven suman ocho años de internamiento en un centro para menores infractores y otros dos más de libertad vigilada. Durante los primeros cuatro años estará en régimen cerrado, que es el más severo que prevé la ley para los delincuentes infantiles y juveniles.

Un delito muy poco habitual en la justicia infantil y juvenil Los asesinatos son una rareza en la justicia infantil y juvenil. Es verdad que los pocos casos que se dan -una decena de media en Andalucía, pero incluyendo también los homicidios, es decir, las muertes que no son alevosas- suelen generar una importante alarma social. En los últimos cinco años en Granada sólo se han contabilizado dos asesinatos en los que estaban implicados menores de edad. En uno de ellos, la supuesta autora fue una chiquilla de menos de catorce años, es decir, que no fue imputada ni juzgada. En ambos sucesos las víctimas también fueron niños.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Menores 2 de Granada, también dispone que la condenada siga sometiéndose a un tratamiento para dejar las drogas -empezó la terapia cuando fue detenida e ingresó en un correccional que ya no abandonaría dada la gravedad de los cargos que pesaban sobre ella-.

Entre rejas

Los presuntos autores materiales del calvario de malos tratos y el asesinato fueron dos adultos -uno de los cuales mantenía una relación sentimental con la menor- que fueron encarcelados poco después de que ocurrieron los hechos y esperan entre rejas la celebración del juicio. La investigación referida a estas dos personas la asumió un juzgado de Instrucción de Málaga -toda vez que la muerte se produjo en aquella provincia- que aún no ha concluido las pesquisas, según informaron a IDEAL fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fallecido era un conocido de los criminales. De hecho, la tragedia comenzó a fraguarse cuando los componentes de la banda invitaron a la víctima a pasar una velada en un domicilio de un localidad cercana a la capital granadina. Era una trampa. Cuando el hombre llegó a la vivienda, lo ataron y amordazaron. Querían su dinero y le exigieron que les diera el número secreto de su tarjeta bancaria. Para lograr su propósito, los ladrones comenzaron a golpearle con furia. La violencia de los ataques fue en aumento. Los delincuentes incluso utilizaron unas tenazas para torturar a su prisionero. También le amenazaron con una pistola de aire comprimido.

300 euros

La víctima cedió y les dio el número, pero los secuestradores no lo soltaron. Fueron a un cajero y extrajeron 300 euros. Después le quitaron las llaves del piso, que estaba en la ciudad de Granada, y allí se hicieron con un móvil, algunos objetos de oro un ordenador y unos prismáticos. Ese fue todo el botín. Tampoco dejaron en libertad al hombre. En lugar de eso, lo introdujeron a la fuerza en el maletero de un coche y se dirigieron a un paraje montañoso de la vecina provincia de Málaga. Fue entonces cuando acabaron con su vida. Lo ahorcaron con una correa de perro.

Instantes más tarde, y creyendo que todavía no había fallecido, rociaron el cadáver con gasolina y le prendieron fuego.