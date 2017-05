«Sin un alto grado de empatía, las relaciones sexuales no funcionan»

El psicólogo y sexólogo granadino Pedro Lucas es uno de los ponentes del Foro de Salud que, en torno al tema ‘Sexo saludable’, organiza IDEAL el próximo jueves a las 20 horas en el salón de actos del Hospital Virgen de las Nieves (antiguo Ruiz de Alda). El evento, patrocinado por Bida Farma, girará en torno a este aspecto tan importante de nuestra vida, y contará con expertos como Lucas, que en su currículo atesora una gran experiencia en el tratamiento de problemas relacionados con la sexualidad.

–¿Dónde reside nuestra sexualidad?

–Primero, hay que decir que la sexualidad no incluye sólo nuestra propensión natural a la relación con otras personas, sino que es un concepto mucho más abierto, que engloba la manera en que la entendemos. Esta realidad tiene mucho que ver con la personalidad, la forma de ser, con el tipo de actitudes vitales que tienes con respecto a la propia sexualidad, las emociones, nuestro sistema de creencias, con el contexto histórico en el que te desenvuelves, y que incluye la manera en la que tú entiendes, vives y juzgas la sexualidad de los otros... Veo la sexualidad como una construcción social, que tiene que ver más con el entorno que con las propias características biológicas a las que llamamos sexo.

–¿La sexualidad es, entonces, un concepto que nace de fuera adentro, o de dentro afuera?

–Más bien de dentro afuera, porque tiene que ver con la manera en que te vas a dar unos permisos o no, vas a establecer unos límites, o no. Yo llamo sexualidad a esto; otros lo llaman género. Es un concepto este último que no me gusta. De hecho, desde el punto de vista terminológico, la Real Academia ha aclarado recientemente que las personas no tienen género, tienen sexo. Son las películas las que tienen género, las personas no, o eso es al menos lo que pensamos muchos sexólogos.

–Quizá se han confundido ambos términos porque la liberación sexual ha sido coetánea con una nueva perspectiva donde las llamadas ‘políticas de género’ han tomado protagonismo.

–Es posible. Lo que está claro es que en nuestro país ha habido una gran evolución en este campo, con el resultado de que ciertas minorías, como el colectivo LGTB, que han vivido en la sombra durante mucho tiempo por ese entorno social del que antes hablábamos, que han sido discriminadas durante mucho tiempo, han visto reconocidos sus derechos.

Cambios

–¿Cuáles son las razones del cambio de comportamiento sexual?

–Existe una evolución en las costumbres, y en el caso de los más jóvenes, la irrupción de las nuevas tecnologías ha modificado los comportamientos. Hoy existen múltiples aplicaciones que permiten tener encuentros sexuales con un conocimiento mutuo mínimo. Y esto, en el contexto sociocultural en el que vivimos, se considera, hasta cierto punto, como algo normal.

–¿Esta es una realidad autóctona, o se da en más países?

–España es un país digno de estudio en este aspecto. Pasamos de una represión mantenida por el régimen político durante casi 40 años, a ser el tercer país del mundo, si no recuerdo mal, en aprobar una ley de matrimonio homosexual durante el gobierno de Zapatero. Y hemos sabido adaptarnos a todos estos cambios sin aspavientos.

–¿Y cómo hemos podido negociar con esta ‘ley del péndulo’?

–Pues porque hemos tenido la conciencia de que había que cambiar nuestro punto de vista con respecto a la sexualidad. La propia Organización Mundial de la Salud modificó su concepto de salud sexual en el año 2002, y cambió su punto de vista, que antes se centraba más bien en los términos procreativos, para incluir el concepto de bienestar general de la persona, independientemente de las circunstancias de salud general de la persona, tengan o no discapacidad, y con independencia de la edad.

–¿Y están las nuevas generaciones preparadas para ese cambio?

–Esta es una pregunta compleja, porque estamos viendo un incremento significativo en la violencia de género entre los jóvenes. Esto quiere decir que no tienen un entorno en el que hayan aprendido unos modelos de relación que huyan de la discriminación. Hay un poco de todo. No todas las personas están adaptadas a este cambio, y quienes trabajamos viendo problemas relacionados con la sexualidad trabajamos para evitarlos. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de salud.

–¿Cuáles son las situaciones de bloqueo que se encuentra más frecuentemente en su consulta?

–Fundamentalmente, tienen que ver con el miedo. Es uno de los grandes factores que dificultan las relaciones sexuales y el placer que conllevan. Miedo al fracaso, al no saber qué hacer, a esta chica porque me impone mucho, a perder a la pareja... Otro factor es la culpa, cuando no colmamos las expectativas del otro... Junto con la vergüenza y el sentimiento de inferioridad por el propio cuerpo, son los factores más recurrentes que inciden en los bloqueos.

–¿Nos cuesta aún ponernos en manos de un especialista?

–Creo que cada vez menos, pero el problema es dónde encontrar un especialista. Lo normal, cuando uno tiene un problema relacionado con la salud sexual, es que acuda a su médico de cabecera, quien normalmente, sólo sabe dar respuesta a aquellas disfunciones que tienen un origen orgánico. Pero si el origen es psicológico, el Sistema Nacional de Salud no presta ese servicio. Así que lo más frecuente es que se busque un profesional a través de Internet y se acuda a él.

–¿Qué grupos de edad acuden fundamentalmente a su consulta?

–Tengo una franja de edad muy amplia, pero la mayoría son personas entre los 30 y los 40 años. Personas que tienen poder adquisitivo, porque, desgraciadamente, la consulta con un sexólogo es hoy por hoy un artículo de lujo y no todo el mundo se la puede costear.

–¿Cuáles son los ejes sobre los que girará su intervención en el Foro de Salud de IDEAL?

–Pues mi charla se titula ‘¿Mi gozo en un pozo?’ y versa sobre las dificultades que tenemos para disfrutar de una sexualidad sana. Hablaré de la obsesión que tienen muchas personas por ser unos grandes amantes, por saber dar y hacerlo más que por saber recibir, que es algo tan importante como el dar. El exceso de centrarse en dar resta autenticidad a la relación sexual.

–Sin olvidarse del otro, claro...

–Ja, ja, ja... Eso por supuesto, empatía ante todo. Sin un alto grado de empatía, las relaciones sexuales no funcionan, o funcionan muy mal.

–¿Cuáles son los grandes retos que afrontan los sexólogos de cara al futuro?

–El gran reto es la creación de un colegio profesional de sexólogos, y en segundo lugar, institucionalizar la Sexología como una disciplina, que tenga un grado propio dentro del plan de estudios universitarios. Creo que el asunto lo merece.