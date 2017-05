¿Vendiste o alquilaste una vivienda en el 2016 o te han devuelto dinero por una cláusula suelo?

Si vendiste una vivienda en el año 2016, debes saber que va a tributar como ganancia o pérdida patrimonial. En el caso de la ganancia patrimonial, el importe a pagar se calcula en base a la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta, actualizado con un coeficiente en función del año en que compraste el inmueble.

Las facturas de la notaría, del Registro, de los servicios profesionales de una inmobiliaria, si se dio el caso, así como las inversiones y mejoras, actúan como menor importe de la venta y por lo tanto desgravan.

Casos en los que la venta está exenta de tributación:

-La venta de la vivienda habitual para mayores de 65 años.

-La venta de la vivienda habitual para menores de 65 años si en el plazo de dos años se va a reinvertir el importe en la compra de una nueva vivienda habitual.

-La venta de la vivienda no habitual si se es mayor de 65 años y se contrata una renta vitalicia con importe máximo de 240.000 €.

-Si la venta genera una pérdida patrimonial, es decir, el precio de venta ha resultado inferior al de compra (minusvalía).

-Si alquilaste una vivienda en el año 2016, te recuerdo que en los últimos ejercicios la Agencia Tributaria está haciendo campañas exhaustivas para detectar los alquileres fraudulentos.

Informarte que para los alquileres de larga temporada te puedes deducir el 60 % de los rendimientos ligados al arrendamiento, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles, que incluyen los impuestos, suministros, mantenimiento, etc. Desde este año ha desaparecido la deducción del 100 % cuando se arrienda la vivienda a menores de 30 años.

Si te han devuelto dinero por una cláusula suelo, tanto en efectivo, como amortizando el préstamo, debes conocer que de manera genérica esta devolución, que incluye el dinero recuperado más los intereses, no tributa, no obstante sí se perderá el derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual en los años no prescritos (desde 2012 hasta este año). Este caso no afecta a quienes decidieron amortizar el préstamo.

