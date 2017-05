Debido a su condición de enfermera de Urgencias en el Hospital Virgen de las Nieves -conocido popularmente como 'Ruiz de Alda'-, Alicia Tarragona ha asistido a decenas de jóvenes que habían ingerido alcohol hasta perder el conocimiento. Esta frase podría haberse resumido diciendo que Tarragona ha atendido a muchos borrachos, pero es que no eran borrachos. Al menos, eso es lo que decían los 'pacientes'. «Beben hasta que no pueden más, pero no se consideran borrachos. Es más, para ellos un borracho es una persona marginal, solitaria...», explica.

Esa aparente contradicción es una de las conclusiones de la investigación con la que Alicia Tarragona se ha doctorado en Antropología, un estudio único en España y significativamente titulado 'Pasar el mal trago: Etnografía del abuso del alcohol juvenil en un servicio de Urgencias en Granada'.

Efectivamente, la enfermera puso el foco sobre la población de entre 18 y 29 años y, aunque ella concede una importancia secundaria a las cifras, contabilizó 1.683 casos de embriaguez garrafal -valga la expresión- en esa franja de edad. La mayoría, más de 1.100 eran varones y el resto, mujeres. En este sentido, la autora de la tesis precisa que esos números no tienen un valor científico absoluto por la sencilla razón de que en la ciudad existen más servicios de urgencias tanto hospitalarias como en los centros de salud. A ella le interesa más la parte «cualitativa» que la «cuantitativa». De hecho, la monografía se basa en los testimonios de los propios afectados, lo que le otorga un valor especial. En la tesis de la enfermera son los 'bebedores' de entre 18 y 29 años los que explican sus razones y motivaciones, y lo hacen en su propia 'jerga'. Así, y aunque la práctica totalidad de los entrevistados llegaron al hospital inconscientes por haber abusado del alcohol, niegan ser unos borrachos. Su 'autodiagnóstico' se podría resumir en los siguientes términos: 'No soy un borracho, bebo lo normal'.

Universitarios

Lo llamativo es que ese 'lo normal' pueden ser «unos diez o once cubatas, un litro de cerveza» y «dos o tres chupitos de absenta», que fue lo que dijo que se había tomado uno de los jóvenes que narró su experiencia para la elaboración de la tesis doctoral. Pero como esos excesos sólo se producen los fines de semana o cuando hay convocado un 'botellón', rechazan que se les pueda catalogar como 'borrachos'. «Habitualmente dicen que ellos no se emborrachan, sino que les ha sentado mal ese día puntual que han venido a urgencias por excusas varias que la mayoría no relaciona con la cantidad de alcohol ingerida. Dicen cosas como que no han comido, que les han echado algo en la bebida...».Alicia Tarragona, que recopiló la información para el estudio entre los años 2010 y 2014, precisa que la inmensa mayoría de las personas que participaron en la investigación eran estudiantes universitarios.

La buena noticia es que, tras su primer ingreso, sólo una minoría tuvo que volver posteriormente al hospital por una ingesta abusiva de alcohol. Es decir, que una vez explorados sus límites, tienden a respetarlos.

Además, una vez que los jóvenes cumplen los 25 años, comienzan a descender sus visitas a las urgencias por atracones de alcohol y, a partir de los 29, los casos son residuales. En resumen, que ese modo de vida no es para toda la vida, valga la redundancia.

El último recurso

El estudio también desvela que la decisión de acudir al hospital siempre es la última solución, el último recurso. «Antes, los amigos del afectado suelen realizar todo tipo de maniobras para intentar que se recupere sin tener que ir a urgencias. Le dan agua, lo incorporan para que se mueva y le dé el aire, etc. Cuando todo eso falla, ya sí van al hospital», refiere Alicia Tarragona. La tesis recoge, asimismo, las «sensaciones agradables» que asaltan a los jóvenes cuando se ponen hasta arriba de copas. En primer lugar, estaría la desinhibición, «te relacionas más en el momento que estás bebiendo, tienes la risa fácil, estás más de cachondeo», describió uno de los entrevistados.

Otro de los efectos 'positivos' es la habilidad para atreverse con otros idiomas, «tengo más labia, sabes hablar todos los idiomas», o la «claridad mental»: «Pues como que tienes la mente despejada (...), más lúcida la mente, pero para las bromas». Pero, claro, también están las «sensaciones desagradables», y entre ellas destaca la temida resaca: «mareo, vértigo, vómitos, cefalea, dolor de estómago...» Y, como colofón, el arrepentimiento. «Siempre le digo a las niñas: 'no me dejéis beber', pero al final siempre caigo», explicó una de las chicas.

Incluso hubo 'pacientes' que manifestaron que, después de una noche de borrachera, caían en un estado de depresión. «Lo peor es que me siento muy mal, muy triste después de beber, lloro mucho. No he aprendido a quererme».