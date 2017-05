La feria de mediodía vuelve al centro de Granada, pero sin barras

Una vez pasada la resaca de las Cruces, que este año han vuelto a contar con barras por iniciativa municipal, la siguiente cita festiva en Granada capital es el Corpus, que se celebrará del 10 al 17 de junio. Al igual que con las Cruces, el Ayuntamiento propuso hace unos días -mediante una carta remitida por el área de Presidencia a distintos grupos municipales- relanzar el Corpus con una feria de mediodía en el Realejo. La proposición se quería consensuar además con hosteleros y caseteros y ayer ya se mantuvieron los primeros contactos con la Federación de Hosteleros y con los caseteros del Real de Almanjáyar. Ambos aplaudieron - con algunos matices- la nueva medida, que no hace más que devolver al Centro de la ciudad una fiesta que tuvo como último telón de fondo el Paseo del Salón.

te interesa... GaleríaAsí era la feria del Corpus en el centro de Granada

La concejala de Presidencia, Ana Muñoz, aclaró que inicialmente habían previsto montar un escenario en el Campo del Príncipe para acoger actuaciones musicales desde el miércoles al sábado de Corpus. «Tras la reunión con la Federación de Hostelería estamos barajando una ubicación más céntrica, pero no podría ser ni Pasiegas, ni Bib-Rambla, ni la Plaza del Carmen, porque ya están ocupadas con otras actividades o interfieren con la Tarasca. Puerta Real podría ser un buen lugar, aunque está por definir. Si no es Puerta Real, volveríamos a la idea inicial del Campo del Príncipe», abundó.

La intención -describió la edil socialista- es ir más allá de la tradicional feria infantil y las carocas de Bib-Rambla y trasladar el ambiente festivo no sólo al Realejo, sino «a la Chana, a la Plaza de Toros o a la zona del Palacio de Deportes». Los motores para echar a andar la feria de mediodía en el Centro de Granada ya están en marcha y nada aparentemente podrá parar la iniciativa.

Un hilo musical único

Tras la reunión con los hosteleros, el vicepresidente del gremio, Juan Luis Álvarez, constató que habían quedado dos ideas muy claras. Una, que los establecimientos que quieran se adornarán con motivos de feria en las fachadas y terrazas, pero que no va a haber barras en la calle, sino que los establecimientos utilizarán sus terrazas habituales para acoger a los clientes del Corpus. «Sí se podrán poner veladores con motivos festivos y farolillos y retirar las mesas y sillas, de manera que el público esté de pie y se aumenten los aforos».

El segundo de los acuerdos fue que el ambiente festivo volverá al Centro, pero de manera ordenada. «Tendrá un horario limitado, desde las doce y media del mediodía hasta las cuatro de la tarde aproximadamente, para que no se resienta el ferial de Almanjáyar», espetó Ana Muñoz.

El horario es el aspecto más importante para los caseteros, recalcó su presidente, José Manuel López Barajas. «Debe ser hasta las cuatro y media de la tarde, no más. No hasta las siete o las ocho, de manera que la gente ya no se anime a ir al Real. Nos parece muy bien que se revitalice, pero con control, que no sea montar dos ferias a la vez o un botellón en el centro», insistió José Manuel López Barajas.

Tras el encuentro entre el Ayuntamiento y los hosteleros, el vicepresidente del gremio, Juan Luis Álvarez, dio más detalles sobre cómo se desarrollará esa feria de mediodía en los barrios; entre ellos se incluye el recorrido de una charanga con música popular por el Centro de la ciudad y un programa de actuaciones de artistas locales por las calles.

«Por otra parte, la concejala de Presidencia nos ha ofrecido a los dueños de los locales que sintonicemos un único hilo musical a través de TG7, porque cada bar o restaurante con una música distinta a gran volumen sería una locura. Lo ideal es que este año la gente celebre el Corpus yendo tranquilamente de los bares del centro a los toros y de los toros, al Real», describió Juan Luis Álvarez. En las próximas semanas, cuando el Ayuntamiento, artistas y hosteleros avancen sobre las localizaciones y la programación cultural de esa relanzada feria de mediodía, se convocará una rueda de prensa para informar de los detalles.