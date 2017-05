El metro de Granada, en problemas a una semana para su estreno

Hay fallos en la sincronización de los semáforos al paso del metro. También vehículos aparcados sobre las vías y peatones que cruzan por la plataforma con el semáforo en rojo y sin mirar, o que aprovechan el césped artificial para correr. Son los motivos por los que el metro en pruebas no ha alcanzado aún la velocidad prevista. Entre Albolote y Caleta acumula cerca de diez minutos de retraso.

"Mediados de mayo" fue el último plazo anunciado por la Junta de Andalucía para la apertura al público del metro. Sin embargo, la administración autonómica sigue sin concretar una fecha definitiva y supeditan la inauguración a que los vagones lleguen a la velocidad comercial, por motivos de puntualidad en el servicio.

Un equipo de IDEAL recorrió ayer todo el trazado para comprobar el funcionamiento de los semáforos y tratar de detectar otras incidencias. El primer objetivo no fue posible, ya que el metro no circuló: los conductores estaban formando a los trabajadores recién incorporados a la plantilla. Las vallas de los túneles estaban cerradas y no había personal señalizando en las rotondas, muestra de este parón eventual.

Con respecto a las incidencias, a una semana de la 'teórica' apertura del metro, sigue habiendo coches estacionados sobre las vías o peatones que utilizan la plataforma para cruzar o incluso correr y pasear al perro. En la recta entre Albolote y Maracena no es difícil encontrar estos ejemplos. En el centro de este segundo municipio, este diario localizó a varios vehículos aparcados sobre las vías, así como a viandantes cruzando sobre ellas con el semáforo en rojo.

También hay conductores que, pese a que el metro está en pruebas desde el 24 de febrero, hacen caso omiso a las señales que impiden que los vehículos queden parados en mitad de las rotondas por las que cruza el metropolitano. Las indicaciones amarillas están recién pintadas, pero los vehículos se siguen 'atascando' sobre ellas. Problemas que han obligado en varias ocasiones a accionar el freno de emergencia del metropolitano de Granada.