Los trenes vuelven a circular por su recorrido, de nuevo con obstáculos, tras el parón del lunes

La delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Granada, Mariela Fernández-Bermejo, explicó ayer sobre el estreno del metro de Granada que «hasta que no alcancemos la velocidad comercial no podemos decir una fecha concreta». En declaraciones a IDEAL comentó que se trabaja con el horizonte de mediados de mayo, pero no «con un día concreto».

Llegar a la velocidad comercial, algo que todavía no se ha conseguido, a causa de las ocupaciones de la vía y el problema con los semáforos, es una premisa obligatoria de cara a fechar el viaje inaugural. De hecho, este martes los trenes se han vuelto a topar con obstáculos, como se muestra en el vídeo que acompaña a esta información. «Nos parece muy negativo empezar con un sistema de transporte como este que lleve retrasos y al final deje un mar sabor de boca a la ciudadanía. Se empezará con una calidad cien por cien garantizada. No tenemos día, pero trabajamos en ese horizonte».

En relación a las pruebas, explicó que siguen la planificación prevista y que técnicamente todo funciona, a excepción de la coordinación de los semáforos. Este problema se resolverá «en una semana o semana y pico en función de cómo vayamos detectando los puntos concretos (...) Como estamos todavía en la fase de pruebas estamos terminando de cuadrar todo este tipo de cuestiones».

Fernández-Bermejo hizo hincapié en que el metro siempre tiene prioridad, por lo que es importante prestar atención y respetar las señales: «Al principio habrá durante unos días señalistas, pero luego desaparecerán».

Al respecto, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha recalcado que el metro, que preveía funcionar con uso comercial a mediados de este mes, se sigue enfrentando a "muchísimos problemas" de regulación de cruces y de ocupación de vías, por lo que funcionará "en el horizonte" de mayo.

García ha explicado que la Junta trabaja para cumplir "con la fecha de mayo", aunque ha reconocido la existencia de "muchísimos problemas de ocupación del espacio de las vías del metro", especialmente en las 57 intersecciones del trazado.

Ha apuntado también que todavía no está funcionando "bien" la regulación semafórica y que la Junta está encontrando "muchos problemas para poder cumplir con la calidad de servicio" que se desea, por lo que ha abierto al "horizonte del mes de mayo" la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.