La cloración salina, la solución más natural para tu piscina

La cloración salina es un método de desinfección apto para piscinas, que funciona de forma natural, sin necesidad de añadir costosas pastillas u otros productos similares. En España la empresa H2O lleva más de 15 años utilizando este sistema y no deja de evolucionar, siendo muy demandado en piscinas públicas y privadas.

En una piscina hay dos parámetros básicos que debemos controlar, el PH y el CLORO.

Con la cloración salina se produce directamente el CLORO, siendo recomendable siempre una bomba dosificadora para el control óptimo de los valores de PH.

El proceso de formación del cloro se realiza con la sal disuelta en el agua (cloruro de sodio) en una cantidad de 5 gramos por litro (cantidad muy reducida comparada con la del mar, que es de 35 gramos por litro de agua). Al pasar por la célula electrolítica de titanio, la sal se convierte en dicloro (gas) que al disolverse en el agua se transforma a su vez en CLORO.

Es mediante este proceso como puedes tener tu piscina desinfectada automáticamente sin necesidad de añadir ningún tipo de pastilla al agua.

BENEFICIOS DE LA CLORACION SALINA

Es evidente que al no añadir cloro químico (en pastillas, polvo, grano o líquido) ya ganamos en calidad de agua y con ello conseguimos por ejemplo que los ojos no se enrojezcan ni piquen, que la piel no se reseque ni se irrite, o que el pelo no se queme. Esto sin obviar que nuestra piel en su conjunto lo agradecerá.

Es importante señalar también que ahorraremos en la compra de productos químicos, los cuales pueden dañarnos en su manipulación, amén del peligro que pueden ocasionar si los más pequeños de la casa, o nuestras mascotas, llegan a entrar en contacto con ellos.

POR QUÉ H2O GRANADA

Esta empresa consta de un personal muy cualificado y profesional, al servicio siempre de sus clientes. Están en un proceso de formación constante y al tanto de todas las novedades que respecto al tratamiento del agua que depara el mercado y la ciencia.

“Somos pues una empresa líder en el sector del tratamiento del agua en España, con más de 20 años de experiencia y más de 20.000 clientes que nos avalan”.

QUÉ DEBO HACER PARA TENER UN CLORADOR SALINO INSTALADO EN MI PISCINA

Ponerse en contacto con ellos por medio de su página web www.granadah2o.es o en el teléfono 958 46 55 89. Ahora también puedes encontrarlos y contactarlos a través de su página en FACEBOOK.

A la mayor brevedad posible, se pondrá en contacto con usted uno de sus asesores comerciales, quien le aconsejará de las mejores opciones para su piscina, atendiendo a sus necesidades particulares.

Finalmente, su servicio técnico le instalará su equipo de cloración salina para que pueda disfrutar con toda su familia y amigos de un agua en perfecto estado, sin tener que preocuparse de nada más. Además, en el caso de existir algún problema, la garantía de tener un servicio técnico propio le compromete a darle un servicio y solución efectiva de una forma rápida.