«Buscad a ese niño que se está paseando por Granada»

Fernando José Martín y Antonio Martín nacieron hace 51 años en el hospital Clínico San Cecilio. El primero de los gemelos reside y trabaja en Alhendín; el paradero del segundo es una incógnita. Una monja comunicó supuestamente a sus padres, cuatro días después del parto, que Antonio había fallecido y su cadáver estaba en la Facultad de Medicina. Nunca llegaron a ver el cuerpo sin vida. En 2013, varios conocidos de la familia creyeron encontrarse con Fernando José, se acercaron a saludar y no obtuvieron respuesta. Se encendió así una luz de alarma que motivó a Fernando José y su padre, de 81 años, a emprender una nueva búsqueda: creen que Antonio fue un ‘bebé robado’ y reside en Granada capital.

La historia comienza con el parto, el 7 de octubre de 1965. El padre, Antonio, guarda en la retina con total precisión aquellos días. Fernando José fue el primero en ver la luz, y llegó a brazos de su madre instantes después del parto. Antonio corrió distinta suerte y acabó en una incubadora. Dijeron a la familia que la madre, Rosa del Carmen, había perdido mucha sangre durante el parto, que lo mejor es que se llevara a Fernando José y dejara en el hospital a Antonio.

Visitaron al bebé, hospitalizado a lo largo de cuatro días. A simple vista estaba sano. El 11 de octubre no lo encontraron. «Salieron una monja y una cuidadora y nos dijeron que el niño estaba muerto», rememoran Fernando José y su padre. Cuando pidieron el cadáver –siempre según el testimonio de ambos– les dijeron: «Se lo han llevado a la Facultad de Medicina para practicarle una autopsia porque tenía una infección enorme». Y por la enfermedad, nunca pudieron acceder al cuerpo sin vida.

Durante cuatro meses insistieron, pero «aquello era otra época». «Aburridos» por las excusas y trabas burocráticas dejaron de lado el caso. Llegaron a recibir amenazas de ser denunciados ante la Guardia Civil por poner en entredicho la labor de los médicos. Pero quedó el resquemor. Un catedrático de Pediatría, afirman, les dijo que era poco probable que uno de los gemelos hubiera fallecido y el otro se encontrara en perfecto estado.

Se percató Fernando José de que los mayores se referían a él con términos como ‘el gemelo’ o ‘el mellizo’, pero asegura que protegieron con celo el asunto, que permaneció en un cajón durante décadas aunque nunca desapareció de la memoria de sus padres.

En 2007 falleció Rosa del Carmen. Cuenta Antonio que en sus últimos instantes, su esposa pidió tres cosas: «Una de ellas, que buscáramos al niño que está paseando por Granada». Luego, en 2013, comenzó la batería de coincidencias: allegados que se cruzaban por la calle con Fernando José, se acercaban a charlar con él y se encontraban con la indiferencia de este vecino de Alhendín. Porque no saludaban a quien creían tener ante sus ojos, sino a su hermano gemelo.

Es la teoría que manejan. Esto ha sucedido junto a la estatua de la plaza Isabel la Católica; junto a la sede de Hacienda; en el Centro Comercial Neptuno, y en un restaurante. Coinciden los testimonios en que este hombre portaba un maletín e iba acompañado de otro.

Emprendieron a raíz de estos casos la vía judicial; con escaso éxito. Entre los papeles que guardan en una carpeta roja, hay una fotocopia parcial del registro del Clínico en la que se puede leer «autopsia», pero en la que las fechas no coinciden. Hay también análisis de ADN de Fernando José o copias del libro de familia. Sin embargo, dicen que las consultas al registro civil han sido en balde: no hay ni rastro de Antonio Martín hijo. Explican que el expediente está archivado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, y que no han recurrido a abogados porque apenas les han dado esperanzas de que el caso se reabra durante unos meses y, ante la falta de pruebas, vuelva al archivo.

Así que han optado por dar a conocer su situación ante los medios de comunicación. Solicitan ayuda a los granadinos para tratar de esclarecer el paradero de aquel bebé que hace 51 años apareció y desapareció fugazmente y sin dejar pistas. Es posible localizar a Fernando José preguntando por él en el Ayuntamiento de Alhendín, donde trabaja.