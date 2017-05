El Registro detecta una media de cinco matrimonios de conveniencia al año

Carmela y Lucas (nombres ficticios) llegaron al Registro Civil con la intención de ser declarados marido y mujer, pero lo abandonaron solteros y cada uno por su lado. No se conocían prácticamente de nada y su unión no era para sellar su amor, sino para que les sellaran los papeles como matrimonio. El objetivo: que él pudiese acortar los plazos para obtener la nacionalidad sin tener que esperar los diez años de residencia en nuestro país que exige la Ley. Probablemente, ninguno de los contrayentes imaginó que el juez los iba a 'pillar' en el engaño con una simple pregunta: el número de hijos que tenía ella. Lucas dijo uno, cuando Carmela tiene más de tres.

Este caso de matrimonio de conveniencia fue detectado por el juez del Registro Civil de Granada, Santiago Ibáñez, en 2015. Luego ha habido algunos más, aunque no muchos, pues de media se frenan al año en la ciudad unas cinco bodas fraudulentas. En total, en los últimos seis años han podido detectarse una treintena. No más. Eso no significa, no obstante, que no haya podido haber otros casos que hayan burlado el filtro judicial. Y es que al igual que los jueces de la jurisdicción penal absuelven acogiéndose al principio 'in dubio pro reo' (en caso de duda, a favor del reo) cuando no lo tienen del todo claro, un juez del Registro Civil, como admite el de Granada, ante la duda, casa. «Muchas veces uno se queda con la impresión de estar ante un matrimonio que puede serlo -de conveniencia-, pero acaba autorizándolo, porque la Dirección General del Registro tiene un criterio fijado desde siempre que es que en caso de duda se debe autorizar», explica.

Detalles del hogar

La ausencia de amor en la unión de Carmela y Lucas fue descubierta en una entrevista previa, llamada audiencia reservada, que el magistrado les hizo para comprobar si podía existir un móvil distinto tras su casamiento. Él era extranjero y ella española y, como al resto de parejas, con independencia de sus nacionalidades, les interrogó por separado. Las preguntas pueden girar en torno a detalles del domicilio o de la decoración de la vivienda si existe convivencia, pero esa vez se centraron en la descendencia de cada uno y fallaron. Desconocer el número de hijos de la persona con la que supuestamente quieres pasar el resto de tu vida es una prueba irrefutable de que las dos personas no se conocen. Por eso, a Carmela y Lucas se les denegó, a través de un auto, la autorización para celebrar el matrimonio civil

En los últimos seis años el juez del Registro Civil de Granada ha impedido unos 30 enlaces

que habían solicitado. El juez fue muy claro: dejó patente en su resolución que ambos habían incurrido «en graves contradicciones». Éstas evidenciaron, a su juicio, «la falta de conocimiento mutuo que hace inverosímil la existencia de una mínima relación y auténtico consentimiento matrimonial».

El fiscal también interviene en la fase previa de las uniones civiles. Se encarga de emitir un informe oponiéndose o no a la boda, tras la entrevista con los pretendidos cónyuges. En el caso de Carmela y Lucas, como es lógico, se opuso. La pareja podía haber recurrido la negativa del juez ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero no lo hizo. Es raro, de hecho, que una denegación de este tipo sea impugnada y, en todos los casos en los que lo ha sido en Granada, ha acabado confirmada, según Ibáñez, que revela que estas uniones orquestadas para un fin distinto al de la institución del matrimonio se les llama en realidad «de complacencia» y no de conveniencia.

La audiencia reservada tenía antaño la función de asegurarse que los novios acudían libremente a casarse, que ninguno de ellos acudiera coaccionado por la familia o por la presión social. Los tiempos han cambiado y ahora, en la sociedad actual, tiene esta nueva función de filtro o de control para evitar las uniones de conveniencia. Ibáñez deja claro, en cualquier caso, que esta entrevista por separado se hace a todos los matrimonios, «no es un trámite específico para matrimonios de extranjeros».

«Cuando se detecta un matrimonio de este tipo, no se autoriza y el expediente no sigue adelante, pero si pasa por el Registro Civil, porque no nos demos cuenta, y se llega a celebrar, existe una segunda posibilidad para promover la nulidad de ese matrimonio por falta de consentimiento verdadero, pero ya ahí no entra el Registro Civil», explica el magistrado, a la vez que recuerda que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han llegado a desarticular en Granada mafias especializadas en promover estos falsos enlaces.

Las estadísticas de matrimonios las lleva directamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero en el Registro Civil de Granada, que depende del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, tienen un «libro de expedientes» en el que figuran todos los asuntos que se tramitan en sus oficinas, que se hallan en el complejo judicial de la Caleta. En ese libro figura que en 2016 se registraron alrededor de 3.900 asuntos, de los que unos 1.500 fueron autorizaciones de matrimonios. En un 10% de esos enlaces había extranjeros, lo que supone unos 150 casos, entre los que habría que situar los 5 frustrados al año. El porcentaje, por tanto, es muy pequeño.

El filtro de la audiencia reservada también afecta a las bodas ante notario, pues todos los expedientes de las uniones civiles pasan, de momento, por el Registro Civil. No ocurre así en los matrimonios canónicos, ya que la Iglesia se encarga de toda la tramitación. Ahí, los novios, con el juez no se toparán.

¿Y es delito un matrimonio de conveniencia? Una reciente sentencia de la sala de lo Penal Tribunal Supremo (TS) acaba de anular la condena de 2 años de cárcel que se impuso a una pareja de Barcelona al destacar que sólo pueden ser castigados de forma administrativa.