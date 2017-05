Un turismo sufre un grave accidente al chocar con una oveja en la autovía

Una oveja provocó la mañana del martes pasado un aparatoso accidente en el kilómetro 96 de la A-44, cerca de Iznalloz. El turismo sufrió daños materiales importantes y el conductor salvó la vida de milagro, según las fuentes consultadas por este periódico

El propietario del vehículo ha comunicado a este periódico que no es la primera vez que se encuentra con animales en esta autovía. «Hago el viaje entre Málaga y Madrid, al menos, una vez al mes y ya es la tercera vez que veo un accidente por culpa de animales sueltos en esta autovía. No sé si de los mismos propietarios. Esta vez me tocó a mí, no me pasó nada, pero el accidente pudo ser mucho mayor», apunta Adrián Mancebo, conductor que sufrió este siniestro.

La Guardia Civil intentó evitar un siniestro mayor apartando los animales porque parece ser que era un rebaño entero lo que había invadido esta autovía. La oveja accidentada quedó descolgada y fue atropellada por el turismo.

En Granada se registran más de un centenar de accidentes con animales cada año

A la hora de imputar responsabilidades hay que diferenciar si se trata de un animal doméstico o silvestre para determinar las personas físicas o jurídicas responsables. Cuando se trata de un atropello de un animal de compañía se debe identificar el microchip que deben llevar y así encontrar al dueño.

Si se trata de una colisión frente a ganado suelto hay que identificarlo mediante el crotal colocado en la oreja o mediante las marcas de ganadería en caso de reses bravas o cría caballar. Habrá que averiguar si dichos animales poseen seguro de responsabilidad civil que pueda cubrir los daños.

Perros y jabalíes

Los animales que más veces han colisionado con vehículos en las vías de la provincia de Granada son el perro, el jabalí y el caballo, por ese orden. Seguidos de las ovejas, cabras montesas y gatos. En Granada se suelen superar el centenar de accidentes anual por colisión o atropello de animales.

Sólo cesará la responsabilidad del propietario del animal si el daño generado es culpa del conductor, al infringir las normas de circulación.

Con respecto a la fauna silvestre, la responsabilidad ahora recae sobre el verdadero causante del accidente, bien el conductor en caso de incumplimiento de normas de circulación, o la administración competente responsable de la carretera donde se ha registrado el siniestro.

Por su parte, la administración competente en materia de carreteras debe adoptar las máximas medidas de prevención y seguridad para evitar que estos accidentes se produzcan. Las autovías deben estar perfectamente valladas, no así las carreteras convencionales.