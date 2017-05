La 'trama Lezo' también intentó hacer negocio en Granada

La llamada 'Operación Lezo', diseñada para extirpar una trama de presunta corrupción que habría anidado en el seno del PP de Madrid, ha aparecido relacionada con Granada porque es el lugar de nacimiento de Carlos Yáñez, uno de los fiscales encargados del caso y de la 'revuelta' que ha puesto en apuros al jefe de la Fiscalía Anticorrupción Manuel Moix. No es el único vínculo. Una lectura detallada del explosivo auto de 28 folios con el que Eloy Velasco justificó la detención, entre otros, de Ignacio González, expresidente popular de la Comunidad de Madrid, desvela que la red se confabuló, siempre supuestamente, para conseguir que una empresa 'amiga' se hiciese con la contrata de la limpieza de las instalaciones de Mercagranada, la sociedad público-privada que abastece de alimentos a los comercios de la capital y la provincia. La maniobra no prosperó, pero llegaron a moverse 370.000 euros, una cantidad nada desdeñable. Es lo que averiguaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la que se ha encargado de llevar a cabo el 'trabajo de campo' que sirvió al juez para desmantelar la presunta trama.

«Existen indicios» de que se trató de «influir» en la «contratación» de la sociedad granadina

Según la resolución del Juzgado Central de Instrucción 6, el supuesto muñidor del plan fue Pablo Manuel González González, el hermano de Ignacio González y alto directivo de Mercasa -la sociedad pública que gestiona los mercados mayoristas- hasta hace unos días -fue destituido poco después de trascender su implicación en la 'Operación Lezo'-. «Instrumentaliza (Pablo González) la gestión comercial de Mercasa (...). En concreto, la sociedad instrumental Asesora 25 percibe fondos de Urbaser entre 2011 y 2015 por un importe total de más de 370.000 euros. Existen indicios que está concertado un directivo de dicha empresa para influir en procesos de contratación pública de Mercagranada», indica el auto del magistrado.

Fuentes consultadas por IDEAL señalaron que la firma que abonó los 370.000 euros no obtuvo el contrato de limpieza de Mercagranada. Sí existió ese concurso, pero un informe técnico desaconsejó la adjudicación porque la propuesta no garantizaba los derechos de los trabajadores, según fuente oficiales consultadas. Las mismas fuentes confirman que ha existido cierto interés por parte de Mercasa por relevar a uno de los directivos. Mercagranada es una sociedad en la que el Ayuntamiento de Granada posee el 51,29% y Mercasa el 48,7% restante. Seis de los once consejeros, son concejales, entre ellos el alcalde.

Blanqueo de dinero

La referencia a Granada es breve, pero las alusiones a los manejos presuntamente delictivos de Pablo Manuel González son extensas. En este sentido, la resolución judicial recalca que ayudó a su hermano, el expresidente madrileño Ignacio González, a 'legalizar' fondos de procedencia supuestamente turbia. «Conoce la disponibilidad de dinero en efectivo de origen indeterminado de su hermano y le auxilia a blanquearlo a través de la facturación ficticia de la sociedad instrumental controlada por él, Asesora 25. Auxilió a su hermano a formalizar un préstamo ficticio con el padre de ambos, Pablo González Liberal, para blanquear fondos de Ignacio», relata el juez Eloy Velasco en su escrito.

Sin embargo, Pablo Manuel González, encarcelado al igual que su hermano Ignacio, se ha ganado la mayor parte de su 'popularidad' por haberse reunido con José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, horas después de que los presuntos cabecillas de la trama habían sido avisados de que estaban siendo seguidos y espiados. Ese encuentro obligó a Nieto a comparecer en el Congreso de los Diputados. Él aseguró que se trató de una reunión protocolaria, que apenas duró unos quince minutos, que se programó a la vista de todos y que se había solicitado. El secretario de Estado se esforzó en desmentir que hubiera algo oculto y dijo que su interlocutor se limitó a felicitarle por su nombramiento. También le habría comunicado su intención de incrementar la seguridad en los establecimientos de Mercasa. Y eso fue todo. Pero la oposición no le creyó.