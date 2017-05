El alcalde reclama a Fomento la reconexión por la vía de Moreda que usó el tren de lujo Al Ándalus

La llegada del tren turístico Al Ándalus ha levantado ampollas en Granada. Sus vagones antiguos salieron de Madrid para llegar hasta Extremadura, y de allí a Sevilla. En su periplo andaluz, este tren de lujo pasó por Córdoba para llegar a Úbeda y Baeza, desde donde se dirigió a Granada, la siguiente parada. Para unir las localidades jienenses con la capital granadina, el convoy usó la llamada línea de Moreda, la vía de tren por la que se podría llegar directamente a Madrid sin necesidad de usar los transbordos en autobús actuales, puesto que la línea entre Granada y Antequera lleva dos años cortadas por obras. Pero esta posibilidad, la reconexión por Moreda, se ha planteado ya en varias ocasiones al Ministerio de Fomento, que siempre se ha negado. Por eso, la llegada de este tren de lujo la semana pasada provocó cierta indignación entre la sociedad granadina.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca (PSOE), ha materializado ese sentimiento en una carta que envió ayer al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). El regidor señala en el arranque de la misiva que el escrito se envía cumpliendo el mandato surgido de la última reunión mantenida por el comité ejecutivo de la Mesa del Ferrocarril de Granada para mostrar ese «malestar».

Explica Cuenca en la carta que en el último año ha mantenido varias reuniones con la cúpula de Fomento y agradece que en última, la del 1 de febrero, estuviera presente el propio De la Serna. En todas esas citas, relata el regidor, «se me dijo que era imposible reabrir el tráfico ferroviario por Moreda». El primer edil recuerda que en la última de las reuniones le comentaron que «los plazos de reapertura de la vía de Moreda coincidirían con la llegada del AVE prevista para febrero de 2018, según tu propio compromiso».

Por todo ello, el alcalde de la ciudad muestra su sorpresa al comprobar que el tren turístico llegó hasta Granada por la línea que, en ocasiones anteriores, le habían dicho que no se podía emplear. «Comprenderás que no salga de mi asombro al comprobar que esa conexión le sea negada a Granada y se use para otros servicios», asegura Cuenca.

En un tono de «lealtad», el regidor le pide al ministro que «entiendas mi enorme malestar». Por todo ello, una vez más, el alcalde pide que el tráfico ferroviario de Granada con Madrid y Barcelona «se reabra de inmediato a través de la vía de Moreda». Esto supondría que no serían necesarios los transbordos en autobús, ya que esta línea está plenamente operativa.

Además de mostrar su «decepción» Cuenca vuelve a pedir una convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de las obras del AVE para abordar de nuevo las tres exigencias, «reapertura inmediata del tráfico ferroviario de Granada por Moreda; la variante de Loja, y el soterramiento del AVE en la Chana a su entrada por Granada».

La reivindicación de retomar las conexiones por tren a través de esta línea de Moreda llevan meses repitiéndose en la Mesa del Ferrocarril y en las distintas manifestaciones.

El domingo, manifestación

Este domingo día 7 se ha vuelto a convocar otra manifestación para reclamar el fin del aislamiento ferroviario. Saldrá a las 12 de la mañana desde la estación de Andaluces, para llegar a Puerta Real.

En la protesta callejera, convocada por Marea Amarilla y Granada en Marcha, se volverá a pedir la reconexión por Moreda, que el Gobierno ha negado dando varios argumentos. Aunque en alguna ocasión han dicho que necesitaba reformas, el argumento oficial es que no es competitivo el viaje, porque tardaría más de cinco horas en llegar hasta Madrid.