El patio del Ayuntamiento de Granada ha acogido, como cada año, el pregón del Día de la Cruz, el inicio oficial del día festivo de la ciudad, uno de sus días más grandes.

El director del coro rociero de María Auxiliadora, Paco Caña, ha sido el encargado de pronunciar el pregón del Día de la Cruz de 2017. Caña ha reivindicado la fuerza y la importancia de las tradiciones, y ha pedido a los presentes que no se pierdan, y que por ejemplo se recuperen sonidos perdidos de la ciudad. "Granada no es la que fue, con ese duende que enamora a propios y extraños, por que pido que no se pierdan las tradiciones", ha dicho el pregonero.