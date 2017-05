La picaresca por comprar billetes de tren baratos 'hurta' plazas a Granada

En el mes de noviembre, el Ministerio de Fomento puso en marcha una 'oferta de compensación' para que a los granadinos les pesara un poco menos la situación ferroviaria de la provincia. Cuando ya se superaba el año y medio de aislamiento, el Gobierno activó la llamada 'promoción Alhambra', una campaña con billetes a Madrid por 30 euros y a Barcelona por 40 euros. Arrancó el pasado mes de noviembre y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció el pasado febrero que se habían incrementado las ventas de billetes con origen o destino desde Granada gracias a los descuentos. Sin embargo, no todos estos billetes se están transformando en viajeros que llegan a la provincia, sino que la picaresca ha hecho que los pasajeros de estaciones intermedias se estén quedando con un porcentaje de esas ofertas. Es decir, que hay viajeros que hacen el trayecto Madrid-Córdoba, pero compran un billete hasta Granada porque les sale más económico. La diferencia oscila entre 5 y 14 euros por trayecto. Lo mismo ocurre en el viaje a Barcelona, por ejemplo, de forma que hay viajeros que se quedan en estaciones anteriores pero que copan las plazas a Granada, aprovechando los precios en oferta.

En paradas anteriores

Esta situación la denuncia la sección ferroviaria de CGT, que señala que esta picaresca «es una práctica que no es ilegal, ya que se baja en paradas anteriores, pero que está impidiendo a los viajeros con destino Granada comprar plazas hasta dicho destino, por encontrarse con trenes llenos, debido en parte a esta situación que la empresa Renfe no ha previsto». Desde el sindicato UGT también han detectado esta práctica, a la que están haciendo seguimiento. Así, han verificado trenes con origen en Madrid y destino a Granada en los que hay un desfase de hasta el 16% entre los billetes vendidos y las personas que realmente llegan a Granada. Por ejemplo, en el último tren que llega desde Madrid, se ha contabilizado ese desfase en el mes de enero. De los más de 1.200 billetes vendidos durante el mes, casi doscientos de esos usuarios no llegaron a la terminal de Andaluces, por lo que es de suponer que se bajaron antes. En el mes de enero, ese desfase, en el mismo tren, llegó al 14%, según los datos recabados por el sindicato.

Hay trenes en los que el 16% de los billetes vendidos a Granada no son viajeros 'reales'

Cabe destacar que en la estación de Antequera no hay un filtro de embarque, por lo que no se revisa si el pasajero tiene billete desde esa estación o lo compró para un destino diferente. En Granada y Córdoba, por ejemplo, sí existe este control, por lo que un viajero sólo podrá subir al tren si su billete ha sido adquirido con ese origen. A la hora de bajar, no se controla que el usuario baje antes.

Desde CGT denuncian que Granada se está viendo perjudicada también por el sistema transitorio de tren y autobús que tiene la provincia desde hace ya dos años. Así, el sindicato asegura que el número de plazas para viajar a Granada están limitadas por la capacidad de los autobuses. El sindicato señala que cuando se llena uno de estos vehículos ya no se pueden vender billetes, porque no se fleta un nuevo autobús de forma inmediata.

'Veto' a los extranjeros

Estas mismas fuentes sindicales señalan que existen también dificultades para que los visitantes extranjeros puedan adquirir billetes a Granada. En concreto, se refieren a los compradores de las tarjetas 'Spain Pass' y 'Eurail Pass', dos productos especiales que permiten viajar por todo el territorio nacional durante un periodo de tiempo. El usuario extranjero compra la tarjeta y una vez que llega a España va adquiriendo los billetes para cada destino concreto.

Sin embargo, en el caso de los billetes a Granada, resulta imposible vender estas plazas dentro del pase, por lo que hay turistas que desisten de llegar a Granada, en ocasiones tras haberlo intentado durante horas en alguna de las estaciones. Desde el sindicato CGT afirman que ya han informado a Renfe de estos problemas hace semanas y la operadora ha admitido que no se pueden vender billetes a Granada con estos pases, aunque suponen un porcentaje muy pequeño de viajeros, según señalan desde Renfe. A pesar de que la operadora admite que no se pueden vender esos billetes para los pases especiales, en la web se aconsejan rutas que incluyen la ciudad de la Alhambra. No se avisa al comprador de que Granada queda fuera de sus circuitos.

La sección ferroviaria del sindicato CGT denuncia que «entre el cúmulo de despropósitos que están sucediéndose a consecuencia de la desconexión ferroviaria de la ciudad de Granada, está la propia operativa montada para ofrecer una alternativa a los viajeros con destino a dicha ciudad». El sindicato denuncia los «horarios que ofrecen un servicio escaso y poco acorde a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y de los turistas», a lo que se une «una operativa de venta donde los operadores comerciales de la estación deben utilizar 'trucos' que suponen alargar la operación durante muchos minutos, sin garantizar el éxito de la misma».

Poco operativos

UGT también insiste en que una mala planificación supone que el primer viaje a Sevilla llegue a la capital hispalense a las 12.15 horas del mediodía, cuando se podría aprovechar otra conexión anterior que permitiría a los usuarios granadinos llegar sobre las 10.00 horas, más operativos.

Los representantes sindicales de CGT apuntan que «los transbordos en autobús no están garantizados, pues las plazas disponibles suelen venderse en muy poco tiempo, sin posibilidades de refuerzos cuando un autobús está lleno, más que esperar al siguiente y confiar que lleve alguna plaza libre». CGT reclama la reconexión ferroviaria con Granada, «la única capital de provincia que no cuenta con tren desde hace dos años, de una forma inminente, para solucionar los problemas de movilidad, sociales y económicos que está ocasionando la eliminación del servicio imprescindible de ferrocarril».