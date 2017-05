Pedro Medina recibe un prestigioso premio internacional por sus investigaciones del cáncer de pulmón

El investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Medina Vico, ha sido galardonado con el Young Investigator Award de la International Association for the Study of Lung Cancer (www.IASLC.org), la asociación más importante que promueve la investigación del cáncer de pulmón. Suma un nuevo reconocimiento a un currículum repleto de galardones.

Medina fue elegido entre cientos de candidatos para obtener este galardón por el comité internacional de IASLC, que es la única organización global dedicada al estudio del cáncer de pulmón, con sede en EEUU. Fundada en 1974, la asociación cuenta con más de 5.000 especialistas en cáncer de pulmón en más de 100 países. Los miembros de esta asociación trabajan para mejorar la comprensión del cáncer de tanto para científicos y miembros de la comunidad médica como para el público en general.

Pedro Medina Vico, licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad granadina, destaca que este premio supone“un espaldarazo a la investigación que estamos desarrollando y una forma de darnos visibilidad internacional. Personalmente estoy intentando que nuestro laboratorio tenga una proyección internacional, de hecho, estos últimos cursos hemos tenido investigadores visitantes de universidades de Alemania, Francia Eslovenia y Austria que han venido a realizar estancias para aprender diferentes técnicas en nuestro laboratorio”.

Asimismo, advierte que"aunque me cuesta mucho esfuerzo constituir un laboratorio de carácter internacional y tengo pocos apoyos para hacerlo, creo que esta internalización es muy importante para situarnos en una ciencia que es a nivel global. Además, esto ayuda a los estudiantes de la UGR que hacen estancias formativas en nuestro laboratorio a sumergirse y mejorar su forma de comunicar la ciencia, que vehicularmente, se hace en inglés. Por otra parte, estamos tratando de captar investigadores formados en centros punteros, por ejemplo, en mayo empezará su contrato un investigador posdoctoral que contratado del prestigioso Hospital Mount Sinaí de Nueva York. Me está costando mucho atraer este tipo de investigadores, pero estamos teniendo nuestros primeros frutos".

Medina realizó cinco años de estudios de postdoctorado en la Universidad de Yale en el departamento de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo de Yale, que tiene entre sus miembros al doctor Sidney Altman, premio Nobel por sus descubrimientos sobre el ARN. Pese a su juventud, Medina presenta una trayectoria profesional destacable. Ha sido invitado como conferenciante en centros de investigación de España, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Singapur y ha publicado como primer autor en algunas de las mejores revistas científicas internacionales, como Nature e incluso ha tenido el honor de dar la charla inaugural en congresos internacionales.

Tiene entre otras distinciones el premio nacional a la mejor tesis en Biomedicina por la Real Academia de Doctores de España, el Premio Nacional de Investigación Oncológica María Julia Castillo y es miembro por méritos de las Reales Academias de Medicina de Galicia, Cataluña, Valladolid, Tenerife y Valencia. Esta distinción se une a varios premios nacionales e internacionales que poseía este investigador, entre los que destacan un galardón de la Fundación Internacional BIAL, que le fue entregado de manos del presidente de Portugal, el Premio Andalucía de Investigación, el Premio Iberoamericano de Investigación Cortes de Cádiz de Investigación y el Premio Fundación Universidad Complutense de Madrid a la mejor carrera científica.

Actualmente, Medina trabaja como profesor en el departamento de Bioquímica, Biología Molecular I de la Facultad de Ciencias de la UGR, donde imparte docencia en el grado de Bioquímica, el grado de Biología y el grado de Biotecnología y en el máster de Biotecnología, el máster de Biomedicina Regenerativa y el máster oficial en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada.

Compagina su labor docente con la investigadora. Dirige un grupo de investigación en el Centro de Investigación Genómica y Oncológica (GenyO) del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Desde su establecimiento en Granada este investigador ha conseguido atraer fondos nacionales e internacionales con los que ha establecido un grupo de investigación competitivo que trata diversos aspectos del cáncer de pulmón y de neoplasias hematológicas. Recientemente, uno de sus trabajados ha sido considerado como uno de los trabajos más reconocidos mundialmente en el área de medicina clínica, situándose entre el 1% de los artículos más referenciados del mundo según Essential Science Indicators (Thomson Reuters).

"Ahora me encuentro en una prórroga temporal de mi contrato Ramón y Cajal. Este contrato es el más competitivo que existe a nivel nacional y el Gobierno de España lo utiliza instrumentalmente para atraer de vuelta a España a investigadores que se han especializado en el extranjero. A mí me sirvió para establecerme en la UGR después de una estancia posdoctoral de cinco años en la Universidad de Yale de los Estados Unidos, que vino después de una etapa de seis años en el CNIO de Madrid", indica.

Tenía suculentas ofertas de las mejores instituciones estadounidenses y europeas, pero volvió a Granada –su familia y la puesta en marcha el PTS le atrajeron de vuelta-. “Gracias a los esfuerzos del actual director de mi departamento José Antonio Lupiáñez y el director de

GenyO, el doctor José Antonio Lorente, pude establecerme en la UGR, pero faltó muy poco para que aceptase una posición de jefe de grupo en el MD Anderson de EEUU porque ningún departamento de la UGR quería aceptarme”, recuerda.

La pregunta ahora es: ¿Cuál es el balance de su reintegración como investigador después de su experiencia internacional?"Es un balance agridulce. Profesionalmente he tenido que limitar mi progresión porque en España a diferencia de otros países con más tradición investigadora, no se brinda una ayuda a la hora de establecer un nuevo laboratorio. Así que he comprobado lo que me comentaban muchos compañeros: es extremadamente duro establecer una nueva línea de investigación, especialmente en época de recortes. Por otro lado, cuando me incorporé en la UGR los investigadores Ramón y Cajal teníamos un acuerdo de estabilización que actualmente no existe. También tenía por escrito que al acabar mi contrato podría optar a una plaza al nivel de mi cualificación, actualmente la UGR no va a cumplir este acuerdo al que se había comprometido. Sinceramente me siento un poco decepcionado, no lo veo un justo pago a los servicios prestados", argumenta.

Medina apuesta porque las universidades trabajen por desarrollar profesores con perfil docente (lectures) y profesores con perfil de investigación, que ya se hace en otros países. Un debate de años en España y en la UGR y que es complicado. "Esperemos que nuestra rectora pueda cumplirla, soy joven, pero estoy empezando a dudar de que pueda materializarse algún día”, dice Medina. “Creo que el vicerrectorado de Investigación y su personal administrativo es muy eficiente y está creando herramientas que tienen mucha utilidad para el investigador. Además, aunque no siempre nos hagan caso, están abiertos a sugerencias y las toman con buen talante", añade.

El doctor Medina lidera varias líneas de investigación que estudian diferentes aspectos del desarrollo tumoral entre la cual se incluye el estudio de nuevos agentes en el desarrollo de la patología humana llamados ARN no codificantes y complejos remodeladores de cromatina. Desde un punto de vista más traslacional el equipo de Medina está desarrollando una mejora de especificidad de los genes suicidas antitumorales como terapia antitumoral.