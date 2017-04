Jingjing Zhang y Zhenya Fu

Zhenya Fu vino a Granada hace ocho años para estudiar Geología. Su pareja, Jingjing Zhang, hizo lo propio cinco años atrás. Procedente de Xi"an, capital de provincia famosa por los guerreros de terracota, esta joven de 26 años, risueña y con mucho sentido del humor, llegó aquí para estudiar traducción español-chino. Pero la alta calificación necesaria para acceder a la carrera ha hecho que su proyecto formativo se haya retrasado.

Bromea Jingjing con que la gente en España piensa que es japonesa: "Aquí la gente cree que los que tienen educación son los japoneses, no los chinos". Ella tiene claro que quiere "cambiar la opinión de la gente" sobre la comunidad china. Y es que allí, explica, "hay de todo", como en cualquier lugar. "La mentalidad de mi generación es distinta", resume.

Una vez abandonada la opción de estudiar, pensó en abrir una tienda pequeña para vender objetos culturales. Llegó a ponerla en marcha, pero no le fue bien, así que al tercer año emprendió el negocio en el que ahora ocupa las horas junto a su pareja: un restaurante de comida para llevar. Pero no el típico restaurante chino. Ellos se dedican a la cocina tradicional de Xi'an: "Al norte se come pasta y en el sur, arroz. En los otros restaurantes se suele hacer mucho arroz, aquí, por ejemplo, tenemos la famosa pasta fría y pan hecho a mano". Sus palabras coinciden con el perfil del emigrante sureño que en España monta su restaurante. Sobre su futuro, son claros: "Nos queremos quedar en Granada, no volver a China"

Leticia, en el bulevar de Constitución. / J. M.

Jingxuan Xie

Jingxuan tiene 26 años y lleva dos en Granada. Habla un español fluido del que se sirve para enumerar los motivos por los que decidió viajar a Cuba y luego trasladarse hasta aquí para estudiar en la UGR. Es precisa en su análisis sobre los inmigrantes chinos en Granada, porque es conocedora del asunto: trabaja en un doctorado sobre estudios migratorios.

El suyo y el de los integrantes de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Granada, que ella misma impulsó, son perfiles que quiebran cualquier perjuicio sobre la comunidad china. Jingxuan pasó varios años en Cuba, donde estudió la cultura del país y conoció el flamenco. Uno de las razones por las que Leticia –así la rebautizaron en una escuela cubana– decidió trasladarse a Granada.

Aquí se lanzó a la aventura de fundar la asociación, cuyas actividades son diversas. Por ejemplo, celebraron la primera exposición de trajes tradicionales chinos de la mano del Instituto Confucio. También hay intercambios de idiomas: "Queremos que los estudiantes chinos y españoles se conozcan". Además organizan veladas de juegos y colaboran con el Centro de Lenguas Modernas para integrar a estudiantes chinos.

Leticia explica que los primeros migrantes, por su educación, eran más cerrados. "Pero ahora cada vez sale más gente que quiere conocer mundo. Los nuevos migrantes son diferentes, más abiertos". Ella misma es el ejemplo: "Llevo muchos años en el extranjero, soy joven y quiero viajar, no sólo en España, sino en el mundo entero. Todavía no puedo decidir si luego volveré o no. Mi padre me ha dicho que haga lo que quiera, que es mi vida y puedo elegir. Los padres son ya más abiertos".

Sobre la ocupación de la comunidad china, asegura que "cada vez hay más gente que se dedica a la exportación e importación, a los negocios entre China y España". Además de otras labores "modernas".

Mientras ultima su doctorado y coordina la asociación, Jingxuan Xie encuentra tiempo para enseñar en La Inmaculada a niños de padres chinos, pero ya nacidos en Granada, el idioma, la cultura que conforma unas raíces que no quieren perder.

Juanito y su mayor pasión, el tenis de mesa. / EFE

He Zhi Wen

He Zhi Wen quizás sea un nombre desconocido en la provincia. Pero la cosa cambia si hablamos de Juanito, el palista con mejor palmarés en la historia del deporte español. En resumen: olímpico con España en cuatro ocasiones, campeón del mundo por equipos, plata en los Juegos del Mediterráneo, o campeón del mundo de veteranos. Llegó a Granada hace 27 primaveras, en los noventa, para alzar al extinto club de tenis de mesa de La General a lo más alto del panorama europeo. Tras abandonar la selección española con 54 años, sigue en activo, a medio camino entre España, Francia y Reino Unido.

"Allí la economía está bien, pero me gusta España", responde al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en un futuro regrese a su tierra. Aquí ha criado a sus dos hijas, que han pasado por la UGR.

Sobre sus inicios en España recuerda que el idioma fue un impedimento. Y reconoce que todavía no se ha "sentado" a estudiar español. "Siempre he jugado, he tenido entrenamientos, viajes muchos campeonatos y presión, por lo que no he tenido tiempo de estudiar". Califica como "difícil" su llegada, porque "todo es diferente", desde la comunicación a la comida. Pero ya se ha hecho a los sabores y a la gente de Granada.

No obstante, comenta que la mayoría de sus amigos son otros jugadores de tenis de mesa chinos. "Antes conocía a muy pocos, pero ahora hay más chinos en Granada". Incide en que ya no se dedican tanto a los bazares o restaurantes. "Ahora trabajan en otras cosas, de profesores, o en negocios como la exportación de vino o aceite de oliva, porque dominan muchos idiomas"