12 minutos para un DNI

Agobiados por el ritmo de trabajo que se les ha marcado. Así se confiesan, según el sindicato Csif, los funcionarios encargados de la expedición de DNI y pasaportes en la Comisaría Norte de la ciudad. Afirman que, en función de la cita previa, sólo disponen de 12 minutos para realizar cada trámite. Deben de atender cada uno a un total de 27 ciudadanos entre las 9.00 y las 14.12 horas de cada jornada.

EN DATOS 170 Son los DNI y pasaportes que pueden realizar en un día los 7 funcionarios de la Comisaría Norte. 27 Es la media de ciudadanos que pasan cada jornada por cada puesto.

Por eso, a través de la referida organización sindical, han emitido un escrito a fin de que la Dirección General de la Policía busque una solución a una situación que está provocando en algunos de ellos situaciones de tensión laboral, estrés y ansiedad. «El ritmo de atención que se no exige es totalmente desproporcionado, no es viable. Y además es un día con otro; no es que sea en unas fechas concretas de mayor demanda», asegura una de las funcionarias de las comisarías de la ciudad, al tiempo que precisa que ya se le ha dado traslado de esta queja a la Subdelegación del Gobierno de Granada.

En concreto, en las oficinas de Documentación de la Comisaría Norte prestan su servicio un total de siete funcionarios -que pertenecen a la Administración General del Estado- en los puestos que están habilitados para expedir, incluido el del jefe del Negociado. En sólo una jornada, en estas dependencias policiales, se pueden realizar «entre 160 y 170 expediciones», a las que hay que sumar las urgencias que también hay que atender.

Según estas mismas fuentes, los trámites para obtener o renovar el DNI y el pasaporte también se pueden realizar en las comisarías Centro, donde hay más funcionarios que en Norte, y Sur, donde hay menos. «Habiendo más demanda de expediciones en Norte, hay más puestos habilitados en la Comisaría de Centro, lo que tampoco tiene mucha lógica», señalaron.

Lo normal es que una cita dure más de 12 minutos, pero de todos los usuarios que se pueden atender al día, quizás sale uno en ese tiempo, porque no dé problemas la captura de huellas, porque la grabación de chip sea correcta... Pero no es lo normal, pues hay veces en que se requieren sobre la marcha otras gestiones que van retrasando los tiempos establecidos, como puede ser el escaneo de documentación.

El tiempo de 12 minutos por cita se estableció a primeros de año, y de continuar con esta media haría falta, en opinión de las fuentes, un refuerzo. «Haría falta más personal y más puestos habilitados para el personal, porque demanda hay», recalcaron las fuentes, que consideraron que no tiene sentido que se supriman las horas extraordinarias por la tarde, que se prestaban de 16.00 a 19.00 de lunes a viernes, y se acorten los tiempos por la mañana. «Se nos olvida que no somos operarios de una fábrica, sino que atendemos al ciudadano», señalaron. Y es que la falta de tiempo, con estas pautas, repercute inevitablemente, según advierten, en la calidad del servicio.

«No permitiremos ninguna actuación que pueda poner en entredicho la profesionalidad de estos empleados públicos», subraya el escrito de Csif, que recuerda que al establecer la obligación de atender a 27 ciudadanos por funcionario cada mañana se han olvidado de otros tiempos: el reglamentario del desayuno o el que pasa cuando los sistemas operativos fallan. Por todo ello, el sindicato exige «hechos que muestren que verdaderamente se quiere solucionar la problemática acontecida».