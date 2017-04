Que haya barras, pero con control

Cuenta atrás para ver las cruces en las calles y plazas de Granada y cuenta atrás también para la vuelta de barras en la calle, asociadas a esas cruces. Aunque en esta edición de 2017 sólo habrá 3 barras 'callejeras', parece que su vuelta se ha aceptado con normalidad.

Algunos hosteleros, preguntados por la instalación de las barras, no dudan en mostrarse de acuerdo. "Me parece perfecto porque lo que hace es atraer a más gente y que haya más fiesta en la calle", asegura uno de ellos. Otros lo ven muy bien para su negocio, aunque admiten que para los vecinos no puede ser tan bueno: "Para los negocios es bueno, porque hay más trabajo, hacer más cantidad de caja, aunque para los vecinos sea molesto.

"Es una buena idea porque el Día de la Cruz es el día más grande del año para los hosteleros, y por no sacar las barras fuera la gente se está yendo a otras ciudades como por ejemplo Córdoba", dice otro.

Los hay también que lo celebran, aunque con precaución: "Hacía falta que volviera este ambiente a Granada, pero que no haya descontrol".