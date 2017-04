El Consejo Consultivo defiende la adscripción en Granada de las secciones de apelación del TSJA

La demanda de las principales instituciones y partidos políticos de Granada para que esta ciudad, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), albergue las dos secciones de apelación penal de próxima creación cuenta también con el apoyo del Consejo Consultivo de Andalucía.

La comisión permanente del órgano consultivo, también con sede en Granada, aprobó recientemente por unanimidad y a propuesta de su presidente, Juan Cano Bueso, solicitar para la ciudad la "adscripción permanente" de las dos secciones de la Sala de Apelación Penal por las que se crearán 16 plazas de magistrados en órganos colegiados, según el acuerdo, al que ha tenido acceso Efe.

El acuerdo, que ha sido remitido al Ministerio de Justicia y a las presidencias del TSJA y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue adoptado el pasado 18 de abril, una semana antes de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordara por mayoría proponer que esas dos secciones penales de nueva creación se desplacen a Sevilla y Málaga, lo que ha contado con el rechazo de la clase política e institucional de Granada.

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ya manifestó recientemente su consideración de que la no concentración de las salas en Granada equivaldría a "vaciar de contenido" la sede institucional del TSJA, lo que a su juicio supondría la ruptura del acuerdo de reparto de sedes que ha regido hasta ahora.

Se refería al acuerdo de las fuerzas políticas desde el inicio del proceso autonómico, en virtud del cual los órganos de carácter político tendrían sede en Sevilla y los jurídicos en Granada, en particular en el TSJA y en el órgano consultivo andaluz.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz para que las nuevas secciones se desplacen a Sevilla y Málaga, que será elevado al Consejo General del Poder Judicial, fue aprobado por 23 de los 28 asistentes y contó con un voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, -al que se adhirieron tres miembros de la sala mientras que otro se abstuvo- en el que hacía constar que no concurren actualmente "circunstancias objetivas" para esa división y que ésta no contribuye a una mejor administración de justicia.

Del Río considera "prematura e injustificada" la propuesta de desplazar las secciones de apelación a Sevilla y Málaga y entiende que lo conveniente es que se constituyan en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, lo que a su juicio evitaría además "gastos exponenciales".